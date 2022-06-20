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即市新聞

20/06/2022 15:24

【美鷹加息】景順：決策及言論足夠鷹派，經濟將放緩宜分散投資

　　《環富通基金頻道１７日專訊》自１９９４年１１月以來聯儲局首次加息７５點子，景順亞
太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭指，聯儲局發布了新的點陣圖，２０２２年底聯邦基金
利率預測中位數為３﹒４％，２０２３年底為３﹒８％。聯儲局主席鮑威爾認為，３﹒８％的聯
邦基金利率可能足以讓通脹回落到目標水平，但倘若情況並非如此，將會採取應對措施。

＊圖以強硬措辭贏得市場信任，惟不欲傾盡一切收緊政策＊

　　相信聯儲局在決策及言論上採取了足夠鷹派的態度。顯而易見，聯儲局正試圖利用強硬的措
辭來贏得市場的信任。在聲明中，聯儲局採用了「堅定致力於將通脹拉回到２％的水平」的措辭
，相較於「預計」通脹率回到２％，發生了翻天覆地的變化。鮑威爾明確指出，由於勞動力市場
非常緊絀，重點任務是穩定價格，而非充分就業。
　　鮑威爾強調，聯儲局正在「如此迅速行動」，預計於７月份會議上加息５０或７５點子，但
他表示不要預期加息７５點子成為普遍現象。市場應從容應對此前瞻性指引，目前可能正經歷最
鷹派的做法，而聯儲局並不打算傾盡一切代價激進地收緊政策。鑑於過去數天市場已經消化加息
的消息，美國股市反應正面。１０年期及３０年期美國國庫債券孳息率暴跌，預示經濟增長料將
大大放緩。

＊實現經濟軟著陸能力可提升，惟地緣政治等外部因素難料＊

　　聯儲局重拾一些信任度。不可否認地，實現經濟軟著陸愈來愈難，但可能性仍存在。聯儲局
致力於靈活應變及依賴數據行事，通過召開會議決策，並對輸入數據作出積極回應，此舉應有助
於提升聯儲局實現經濟軟著陸的能力。聯儲局希望看到通脹每月數據連續下降，以顯示他們正在
控制通脹情況。美國通脹將很快見頂，然後緩慢降溫。儘管如此，聯儲局能控制的因素只有需求
；市場存在外部因素，例如地緣政治衝突及新冠肺炎疫情餘波。
　　從相對資產配置的角度來看，可略微偏重股票。廣泛分散投資於股票、固定收益及另類投資
，是合理決定。（ｗａ）

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