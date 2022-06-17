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即市新聞

17/06/2022 09:45

《品中資－羅國森》造車股好，吼汽車經銷股中升（００８８１）

　　《品中資》早前提到，在經濟下行壓力加大的情況下，內地開始推出全方位的刺激經濟措施
。由於汽車是第二大消費金額的民生商品；因此，在今次措施中，當然也包括在內。具體來說，
就是減徵部分乘用車購置稅，涉資６００億元。

　　我個人估計，如果效果不理想，不排除中央會再推出「汽車下鄉」等的針對性措施。正因如
此，經調整後的內地汽車市場，６月份明顯活躍起來。而一眾車股，包括傳統車股和電動車股，
也從５月中旬起陸續轉強了。

　　早前談過造車股，今次想跟大家談談汽車經銷股，因為造車股好，賣車的公司也不會差！
　　在最新的４隻恒指新貴中，剛好有一隻汽車經銷股，那就是中升控股（００８８１）（下稱
中升）。上次的品評提到，該４隻新貴中，東方海外（００３１６）和中國宏橋（０１３７８）
都是周期股，甚至是超級周期股，這時加入恒指成分股，我擔心她們的股價已經見頂。

　　但中升又如何？汽車股其實也是周期股；只不過，她的周期性沒有航運股和商品股那麼明顯
。再者，過去幾年，內地汽車市場已經歷了一次周期性的低潮，２０１８年起連續３年，內地的
汽車產銷都持續下跌。

　　踏入２０２１年，內地汽車市場終於擺脫持續３年的低潮，去年產╱銷２６０８萬和２，
６２７萬輛汽車，分別回升３﹒４和３﹒８％，增幅仍然溫和。只可惜，踏入２０２２年初，內
地疫情升溫，個別大城市更要封城，令汽車市場再度受壓。今年首５個月的汽車產╱銷又再回落
約一成，但隨著疫情紓緩，踏入６月份，情況開始有改善。
　
＊中升營業額連年上升＊
　
　　不過，中升自上市以來，儘管盈利試過倒退（２０１２年首度倒退，然後是２０１４和
２０１５年，往後就持續顯著增長），但營業額卻連年上升，反映即使汽車市場有周期性，但管
理層能夠適時調整策略，令到公司的經營能夠突破障礙；因此，在該４隻新貴中，我最憧憬的就
是中升。

　　中升控股於２０１０年３月上市，招股價１０元，以昨日的收市價５７﹒２元計，１２年來
股價累積上升４﹒７倍。這還不算特別出色，如果以上市時的規模、銷售情況和盈利跟現在比較
，就更能顯出中升的魅力了。

　　２００９年中升只有４７家經銷店，去年底已增加至４１２家，增加近８倍；當年中升賣了
６﹒１萬輛新車，２０２１年賣了５２﹒８萬輛，增加了７﹒６倍；２００９年中升的盈利只有
４﹒７億元（人民幣．下同），但２０２１年已經賺８３﹒３億元，增加了１６﹒７倍。

　　上市時，中升只是一家外國名牌汽車的經銷商，但到了２０２１年，中升已經發展成一家綜
合性的汽車經銷集團，除了提供一手汽車銷售外，還有二手車，汽車零部件、汽車維修、汽車美
容、汽車用品和汽車金融等的售前╱售後服務。

　　當然，新車銷售仍然是中升的核心業務，仍佔大約八成一收入，當中貢獻最大的汽車品牌是
Ｂｅｎｚ，佔中升新車銷售的三成四收入。至於售後服務的收入則佔大約一成四，其餘５％是來
自二手車銷售。
　
＊收購仁孚中國效益未反映＊
　
　　提到Ｂｅｎｚ，值得一提的是，去年中升提出，以１３﹒１４億美元收購由怡和集團持有的
仁孚中國，仁孚中國主要是Ｂｅｎｚ在內地的代理。

　　中升收購仁孚中國之後，可以進一步加強和Ｂｅｎｚ的戰略合作，因為中升已是Ｂｅｎｚ在
內地第二大經銷商，佔Ｂｅｎｚ在內地銷售的一成八市場份額左右。

　　剛才提到，Ｂｅｎｚ是中升新車銷售的主要品牌，去年貢獻三成四的新車銷售收入。收購完
成後，中升將會超越廣汽集團，成為內地最大的汽車經銷商（以營業額計）。

　　至於怡和透過旗下的怡和策略，最新持有中升約兩成股權，是中升第二大股東，未來會有更
多戰略合作。

　　除了Ｂｅｎｚ之外，中升的主要豪華汽車代理品牌還包括Ｌｅｘｕｓ，ＢＭＷ，
Ｊａｇｕａｒ，Ｖｏｌｖｏ和Ａｕｄｉ，以及中價品牌豐田、本田和日產等等。

　　以現時中升在內地的布局，即在全國２５個省，１１０個城市，合共經營４１２家經銷店
（２５４家豪華品牌經銷店，１５８家中高端品牌經銷店），絕對能夠受惠於汽車市場復甦，以
至由補貼政策帶動的汽車銷量增加。
　
　最好的是，以中升的前景和增長潛力，估值一點也不費，往績市盈率只有１２－１３倍左右。
我認為，中升收購仁孚中國的潛在好處，仍未在中升的業績中反映，即是說，現價還有上升潛力
，股價應該不似東方海外般已經見頂，可以趁每次回落收集，初步目標是上次高位７７﹒６元。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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