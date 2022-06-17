《雷鳴天下－雷鼎鳴》聯匯制度的安危存廢

《雷鳴天下》１９９６年８月，我曾在報章刊登了一篇關於聯繫匯率的科普文章，題目是《

聯繫匯率的危與安》。在此文中，我指出一個簡單但又明顯的事實，港元是可以被炒的，而且並

非堅不可破。



這觀點與當時金管局的主流思想大相逕庭。金管局認為，聯匯制度有一自我防禦機制，炒家

來炒，只是送死，就算有炒家沽空港元，導致大量人提取港元換成美元或其他外幣，港元的利率

自然會隨著資金的流出而上升，這便又會對資金產生吸引力，讓它們回流香港，所以聯繫匯率不

會崩潰。



＊金融海嘯後大量資金淨流入＊



這個機制確有此功能，但它是否能運作良好，非常倚賴一個條件，便是人民對港元有充足信

心，願意為了賺取高息而買入港元。假如人民因某種原因認為港元可能面臨不測之變，利率愈高

便只會使他們覺得愈不對勁，更不敢冒險持有港元。一旦如此，雖然每一張港元鈔票都有超過百

分百的外匯儲備支持，如果把港元銀行存款（數額遠大於鈔票量）提走換成外幣成為潮流，聯繫

匯率是守不住的。一年後，１９９７年的亞洲金融風暴殺到香港，炒家食髓知味，接連襲擊港元

４次，香港變得風雨飄搖。在１９９９年９月，金管局改進了防護機制，再炒港元便困難得多，

聯匯制度也就安定了２０多年。



２００８年９月金融海嘯出現後，大量資金湧來香港，從那時到今天，資金淨流入香港的數

額幾近１﹒８萬億港元，以致今天的貨幣基礎高達２﹒１３萬億，等於２００８年時的６﹒４５

倍。流入的資金近７成被金管局吸離市場，否則香港的通脹必會非常嚴重。有了這麼多資金停泊

在香港，聯匯制度的確相當安全，世上沒有私人炒家有足夠力量造成萬多億港元流出香港。要知

道，１９９７年時機制不同，三幾十億的沽空便可造成巨大效果，今天卻要萬多億才有相近效果

，而且過去１０多年流入的資金當中，恐怕有相當一部分是內地資金，國家隊不離開，其他基金

根本動搖不了港元。



＊美技術上可充公港外匯儲備＊



從以上角度看來，聯繫匯率暫時是安全的。不過，私人炒家無法撼動聯匯，不等於美國政府

不能。港元要選擇一種貨幣掛勾，發行後者的國家必須與香港關係良好，若是與「敵人」的貨幣

掛勾，豈不危險？一年之前，也許大多數人都會認為這是杞人憂天，但美國發動對俄羅斯的制裁

，凍結了俄３千多億美元的外匯儲備後，誰敢說這種憂慮是無聊的？本來美國１９７６年立了一

條《主權豁免法》，美國政府或個體都不能奪取其他主權國家的資產，所以耶倫也表示美國其實

並無法律根據去凍結俄的儲備，但從實際行動看來，美國政府根本不理會這自訂的法律，不但凍

結俄羅斯的儲備，阿富汗、委內瑞拉的儲備美國一樣動手，也曾威脅伊拉克要聽話，否則她的儲

備也會不保。有了這些先例，難道我們不應考慮一下，一旦美國充公了香港的外匯儲備，香港要

怎麼辦？不要幻想美國無此能力，技術上她是做得到的，問題只是她願不願意做。



多些國家或地區用美元作為外匯儲備，或願意多買美國債券，對美國是十分有利的，美國要

借債度日，怎會願意建立一種賴債的無賴形象？但當美國總欠債太多時，她賴債的誘因便增大，

只要拼命抹黑債主，或許可找個藉口渾水摸魚把債賴掉不還，德國在第二次大戰前也用過此技，

但最後也觸發了世界大戰。從美國的角度看，倘若時機適合，把香港擁有的美國債券一筆勾銷，

並非不可想像，只是代價也不小，可能會引發全球金融危機及戰爭，所以美國必須盤算清楚，不

敢輕舉妄動。



如此說來，聯匯制度也未必受到即時威脅，香港繼續持有大量美元儲備，雖會因美通脹高企

而十分吃虧，但社會習慣了這制度，而且它有助吸引內地企業來港上市，用與美元掛勾的港元計

價，對港金融市場有利，但香港仍像有一把利刀懸在頭上，不知美國何時會失去理性，殺雞取卵

。



＊金管局宜規劃聯匯備胎方案＊



其實美國就算如何盤算，也不應得出要摧毀香港聯匯制度的決定。但近年美國政府的行為頗

為失常，不顧自己及世界長遠利益的舉措層出不窮。舉個例子，美國用在疾病控制中心及環保局

的總預算，只等於最近撥給烏克蘭購買美國軍火的４００億美元的一半，戰爭比抗疫及環保都重

要，這如何可使世人相信其政府不是受到好戰分子的控制？從前美國政府總有不同力量的制衡，

現在則是好戰分子獨大，將來對中國及香港採用攬炒策略又有何奇？



我們在聯匯制度存亡的問題上，倒應學習華為的態度。在美國發動攻擊華為之前，華為是盡

了一切努力使用Ａｎｄｒｏｉｄ的技術，不去脫勾，但同時她也花大氣力發展鴻蒙等備胎，以防

不測。香港金管局除非不介意懸在頭上的刀隨時會跌下，也應小心規劃一個聯匯的備胎方案。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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