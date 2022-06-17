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17/06/2022 11:00

《青工俠說－廖錦興》創新驅動發展，建設科技強國

　　《青工俠說》還記得１０年前的世界是怎樣嗎？從２０１２年有幾宗國際大事可回憶起當年
的世界：時任美國總統奧巴馬宣布確保軍事強國地位，推出「轉向亞太」的戰略布局；朝美兩方
進行了多次高級別對話，朝鮮宣布允許國際原子能機構進行核查，兩國關係逐步改善；俄羅斯與
歐盟峰會於聖彼得堡舉行，討論俄歐關係、地區局勢、能源政策等問題，還有多不勝數的內戰、
天災人禍。回到２０２２年，今天面對俄烏戰爭、地緣政治擴大、貿易制裁等等，對於回首１０
年前這些國際大事感觸良多。顯而易見，在沒有戰爭和動亂下的環境有利於發展經濟改善民生。
中國自改革開放政策後踏上復興之路，科技發展方面更在過去十年有飛躍的進步。
　
　　具體可從四方面了解取得的成果：
　
　　１﹒科學研究整體水準快速提升
　
　　化學、材料、物理、工程等學科整體水準明顯提升。在量子資訊、幹細胞、腦科學等方向實
現重大突破；首次觀測到三維量子霍爾效應，首次實現原子級石墨烯可控折疊，研發出世界首款
異構融合類腦計算晶片「天機芯」等；「嫦娥」奔月、「祝融」探火，及多個科學實驗衛星成功
發射。
　
　　２﹒經濟社會發展注入新動能
　
　　關鍵核心技術突破推動產業向中高端攀升。智慧型機器人、增材製造、鐳射製造等技術推動
製造業升級發展，新能源汽車、新型顯示產業規模居世界第一；以新興前沿技術應用培育新產業
新業態，超級計算、大數據、區塊鏈、智慧技術等加快應用，推動人工智慧、數位經濟蓬勃發展
；以更高品質的科技供給滿足人民群眾多樣化的消費需求，移動支付、遠端醫療、線上教育等新
技術新模式深刻改變傳統生活方式。
　
　　３﹒實現重大目標提供系統的科技解決方案
　
　　支撐能源安全及技術不斷取得突破。國和一號實現壓水堆從二代到三代的跨越，清潔能源消
費量佔比十年間節節上升；支撐糧食安全和鄉村振興，聚焦土地和種子加強研發攻關，創製一批
水稻、小麥、玉米新品種，糧食單產由２０１２年的畝產３５７公斤提高到２０２１年的畝產
３８７公斤；工程科技取得重要進展，在港珠澳大橋、北京大興國際機場等重大工程提供了關鍵
支撐。
　
　　４﹒人民生命健康，為疾病防治、公共衛生提供科技保障
　
　　組織全國力量開展新冠肺炎疫情防控科研攻關。聚焦臨床救治和藥物、疫苗研發、檢測技術
和產品、病毒病原學和流行病學、動物模型構建５個方向開展攻關，科技抗疫戰取得成功。加快
藥物和醫療器械研發，通過實施新藥創制重大專項，我國獲批１類新藥從２０１２年之前的５個
達到現在的７５個，以正電子磁力共振掃描系統（ＰＥＴ╱ＭＲ）為代表的一批國產高端醫療器
械投入使用。
　
　　１０年來國家科技投入大幅提高，全社會研發經費從１﹒０３萬億元增長到２﹒７９萬億元
，研發強度從１﹒９１％提高至２﹒４４％，接近經濟發展與合作組織ＯＥＣＤ國家的平均水準
。基礎研究經費是１０年前的３﹒４倍，科技研發人員在２０２１年總量約５６２萬人，專利申
請數量從２０１２年的１﹒９萬件增至２０２１年的６﹒９５萬件。科技進步可改善經濟及民生
，但是要促進可持續發展的科研也必須有足夠的資源，因此科技、經濟和民生是緊扣在一起。然
而國家在整體發展上仍然面對不少困難和挑戰，地緣政治擴張影響中歐和中美的經貿關係；俄烏
戰爭的負面影響還未完全浮現；內地仍受到變種新冠病毒的侵襲；在美國介入下亞洲地區的軍事
衝突亦劍拔弩張。因此中國未來１０年的發展必定荊棘滿途，需要大智大勇進退得宜的外交政策
。《香港青年工業家協會榮譽會長　廖錦興》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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