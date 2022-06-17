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17/06/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：穩投資促消費等政策文件加速出台

　　《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　

《中國證券報》

投資持續發力，經濟料穩步復甦
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委１６日召開的６月份新聞發布會提到，在穩投資促消費方面，發改委重在「兩加快、兩促
進」，包括加快下達中央預算內投資，加快推動重大項目實施，促進更多社會資本參與國家重大
工程項目，促進大宗消費。

逾萬億元留抵退稅潤澤市場主體
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
好雨知時節，潤物細無聲。數據顯示，各級財稅部門加快實施留抵退稅政策，４－５月合計退稅
１﹒３４萬億元（人民幣．下同）。企業利用退稅資金擴大生產、研發技術、支付薪酬等，有效
改善了現金流，增添了發展活力。

商務部：有信心保持全年外貿運行在合理區間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部新聞發言人束玨婷１６日在商務部例行新聞發布會上表示，５月中國進出口增速回升至
９﹒６％，外貿領域呈現恢復性增長勢頭。要實現今年外貿保穩提質目標仍具備諸多有利條件，
商務部有信心保持全年外貿運行在合理區間。


《上海證券報》

一批穩投資促消費等政策文件有望加速出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委新聞發言人孟瑋１６日在新聞發布會上透露，國家發改委牽頭編制的穩投資促消費、加強
民間投資融資、數據要素基礎性制度等政策文件已形成初稿，將加快推動文件出台。

５月７０城新房價格出爐，一二線城市同比漲幅回落
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１６日公布的數據顯示，５月７０城新房價格同比下降的城市達４６個，比上月增加
７個。一二線城市新房價格同比漲幅均有回落，三線城市同比降幅擴大。但從環比看，７０城房
價環比降勢趨緩，房價下降城市的個數減少。

專項債發行提速促基建
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
穩經濟，發揮債券市場支持實體經濟作用不可或缺。今年以來，政策端靠前發力，提升專項債發
行速度，發揮專項債促基建的作用。監管部門也採取了創新債券品種，支持民企融資、科創融資
等一系列舉措提振經濟信心。


《證券時報》

５６５８億元！上海３２２個重大項目集中簽約
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
昨日，在２０２２上海全球投資促進大會上，總投資５６５８億元的３２２個重大產業項目集中
簽約，總投資１６２７億元的４８個重大產業項目集中開工。

上市公司信披透明度調查：自願式披露何以大滑坡？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在以信息披露為核心的趨勢下，上市公司對於重要客戶和供應商信息披露的透明度卻逐年下滑。
以商業機密為擋箭牌，多數企業對上下游信息披露諱莫如深。客戶和供應商名稱被隱去之後，隱
性關聯交易、財務造假等行為也更加隱蔽。

關鍵信息當盡可能實行「應披露盡披露」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著資本市場改革的深入，以資訊披露為核心的理念也逐漸在全市場推行。不過，就在年報披露
篇幅大幅增加的同時，上市公司前五大客戶及供應商實名披露率的大幅下滑，則顯示出明顯的反
差。（ｌｃ）

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