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17/06/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續升１７６點子，報６﹒６９２３逾一周高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９２３，
較上個交易日升１７６點子，實現兩連漲，創６月９日以來逾一周新高，上個交易日報
６﹒７０９９。
　　美國聯儲局實施２８年來最大幅加息後，瑞士央行於周四（１６日）意外加息半厘，是１５
年來首次。瑞郎應聲走高近３％，創下７年來最大單日漲幅，美元繼續走軟。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６９２３　　－１７６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０５８２　　＋４４０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０４７１　　＋４５０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５２６　　　－２３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２６２０　　＋９６１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１１０　　　＋９８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５３７　　＋３８３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３７８　　　　＋４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９２２６　＋１７９０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６６８　　－４１０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７４　　　　－４﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７２２８　＋１９４７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９１３　　＋３９９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒３９００　　＋１２６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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