【聚焦人幣】人幣中間價續升１７６點子，報６﹒６９２３逾一周高

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９２３，

較上個交易日升１７６點子，實現兩連漲，創６月９日以來逾一周新高，上個交易日報

６﹒７０９９。

美國聯儲局實施２８年來最大幅加息後，瑞士央行於周四（１６日）意外加息半厘，是１５

年來首次。瑞郎應聲走高近３％，創下７年來最大單日漲幅，美元繼續走軟。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６９２３ －１７６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０５８２ ＋４４０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０４７１ ＋４５０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５２６ －２３﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２６２０ ＋９６１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１１０ ＋９８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５３７ ＋３８３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８３７８ ＋４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９２２６ ＋１７９０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６６８ －４１０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７４ －４﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７２２８ ＋１９４７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９１３ ＋３９９﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒３９００ ＋１２６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

