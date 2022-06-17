《鍾之日記》港交所迎俄水，京東決戰「６１８」

《鍾之日記》６月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



經濟數據欠佳，加上各國央行紛紛加息，市場重燃對美國衰退憂慮，隔晚美股再度大跌創逾

一年半新低，道指收市失守３萬點大關，反映中概股表現的納斯特金龍中國指數走低４％。

內地新冠疫情趨緩，１６日新增６４宗本土個案。北京新增２２宗本土病例，上海多４宗本

土病例是今輪疫情以來首次錄得單位數。不過，內地實施嚴格防疫措施，外資憂慮中國經濟難有

強勁增長。美國新任駐華大使伯恩斯直言，相信中國會維持「動態清零」的防疫政策至明年初，

美國企業在政策實施期間，可能不會貿然進一步對中國進行新投資。

另外，外媒報道美國官員正在努力安排總統拜登和中國國家主席習近平再通電話，最快下月

成事。



＊恒指全周挫逾３％，Ａ場周升１％＊



港股今日沒隨外圍而走低，低開後反彈，恒生指數全日升２２９點，收報２１０７５點，恒

指全周累跌３﹒４％。國企指數今收升１０８點或１﹒５％。科指收升２﹒３３％。富時羅素換

馬下，大市成交增至１８６３﹒１５億元。

因轉型為直播帶貨而火爆的的新東方在線（０１７９７），在連升多天，炒上３３﹒１５元

的５２周新高後，今日散水，收挫１２﹒６％，報２５元；母企新東方（０９９０１）跌６％。

滬深股市今日先跌後升，今早開市欠上升動力而低開，午收前窄幅上落，午後風格突變，外

資明顯加快流入，白酒股升幅急擴，滬綜指、深綜指等指數悉數由跌轉升。最終滬綜指全日收升

０﹒９６％，報３３１６﹒７９點，重上三千三關，深綜指升１﹒１６％，報２１３１﹒２２。

總結全周，滬綜指升０﹒９７％，連續第三周上升。兩市全日成交１０９３４億元人民幣，連續

第六個交易日破萬億。外資熱錢加快流入，資金循陸股通淨流入規模９１﹒６８億元人民幣，連

續四日淨流入。



＊１２港股俄羅斯可買賣，港交所先興奮＊



俄羅斯傳媒報道指，聖彼得堡證券交易所（ＳＰＢＥｘｃｈａｎｇｅ）宣布，下周一（２０

日）容許當地經紀買賣１２隻在港交所（００３８８）上市的股份，當中包括ＡＴＭＸ等藍籌股

，並指未來將逐步擴大可交易港股的名單，到今年底增至２００隻，明年增至１０００隻。當局

預計俄羅斯領先的經紀商將在１至１﹒５個月內為客戶提供服務。證券將以港元買賣、Ｔ＋２交

收結算。交易時段為莫斯科時間０８：００至１８：００。交易日曆將與香港聯交所交易日曆同

步。

市場疑惑，正被西方國家制裁的俄羅斯是否要為資金找出路，香港成其新的「投資樂土」？

直接迎俄水的港交所（００３８８）迅即向上，全日升２％，報３５６元。不過，港交所發

言人在下午表示，港交所目前沒有就此與俄羅斯聖彼得堡證券交易所進行合作，相信這是俄羅斯

自己推出的全球發行人推廣計劃的一部分。

而１２隻俄水可買的港股今日升多跌少，騰訊（００７００）升０﹒５％、阿里巴巴

（０９９８８）升２％、美團（０３６９０）漲５％、小米（０１８１０）升３％、京東

（０９６１８）大漲６％、碧桂園（０２００７）升０﹒５％、中生製藥（０１１７７）升

３﹒６％、萬洲（００２８８）升０﹒７％。舜宇光學（０２３８２）跌１％、金沙中國

（０１９２８）跌２％、長和（００００１）跌１﹒７％、長實集團（０１１１３）跌１％。



＊京東系全升，傳架構重組，「６１８」定去留＊



京東（０９６１８）內部架構持續重組，有內媒指，京東零售集團下的京喜事業群繼今年３

月傳出裁員消息後，於本月內拆散，原有業務線預計在６月底之前整合至其他業務相近的事業群

中。

報道又指，京喜事業群的調整將分批進行，目前已經完成了對於京喜拼拼的業務調整，僅保

留北京、鄭州的部分業務。京喜事業群是京東原有７大事業群中第二個被拆散的大事業群，此前

在３月份，零售Ｖ事業群同樣被拆分重組。

內部人士透露，本次業務優化目的是為了增加集團造血能力，而各部門去留，將與本次「

６１８」期間的盈利狀況息息相關。消息指，在６月底之前，包括京東健康（０６６１８）、京

東工業、京東零售等全集團範圍內，沒有看到盈利跡象，或虧損不能降到理想範圍內的項目，均

有被優化的可能性。

另外，據《彭博》報道，京東考慮進軍中國餐飲外賣市場，挑戰美團（０３６９０）和阿里

巴巴（０９９８８）。京東零售執行長辛利軍表示，公司已「思考和探索」推出餐飲外賣服務，

至於什麼時候開始做，這將取決於能力以及人才籌備情況。辛利軍沒有詳細說明外賣業務的計劃

，唯表示京東物流（０２６１８）子公司達達集團在同城配送方面具有較強的優勢。

京東系今日全線造好，京東集團飆６﹒１％，京東健康（０６６１８）升５﹒４％，京東物

流升１﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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