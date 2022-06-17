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17/06/2022 10:14

京東（９６１８）零售ＣＥＯ辛利軍：考慮推出餐飲外賣服務

　　《經濟通通訊社１７日專訊》京東（０９６１８）零售ＣＥＯ辛利軍接受《彭博》採訪時表
示，公司已「思考和探索」推出餐飲外賣服務。他表示「至於甚麼時候開始做，這將取決於能力
以及人才籌備情況。」
　　辛利軍沒有詳細說明外賣業務的計劃，他表示，京東物流（０２６１８）子公司達達集團在
同城配送方面具有較強的優勢。最後一公里的配送是及時上門送餐服務的關鍵。（ｄｗ）

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