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17/06/2022 14:28

【數字人幣】溫州將通過支付寶發放３０００萬元數字人民幣紅包

　　《經濟通通訊社１７日專訊》浙江省溫州市宣布，將於６月１９日起發放３０００萬元（人
民幣．下同）的數字人民幣紅包，紅包將通過將通過支付寶平台發放。
　　其中溫州市區發放１０００萬元，紅包面值５０元，共計２０萬個。搶到紅包的市民，可在
符合受理條件的商戶無門檻使用。
　　此次數字人民幣紅包派發是溫州市促消費活動的組成部分，以提升社會公眾對數字人民幣的
認知度和體驗感，促進消費。（ｄｗ）

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