《廣匯論勢－鄭廣復》比特幣離底不遠，惟中期反彈受制３４５００

《廣匯論勢》聯儲局６月份加息０﹒７５厘的決定仍是部分市場人士的預期，說是意外不盡

言，但瑞士央行（ＳＮＢ）的加息行動則令人嘩然，而且加幅一下子就是半厘，令指標利率由負

０﹒７５厘升至負０﹒２５厘，並刺激瑞郎匯價急升。投資者要學懂「捉緊意外」，尤其是利率

變化。

以此為例，無人預測ＳＮＢ會加息，即市場上並無建立大量瑞郎好倉，意外的加息必然令到

部分持有瑞郎淡倉的炒家先行離場以控制風險，亦會令部分需要做對沖的投資者入市買瑞郎，再

加上一些認為有利可圖的新炒家追勢入市，瑞郎匯價的升勢絕不會「短癮」，此時投資者需要的

是膽量而非理性，因為不論理性與否，你都不會影響匯率的走勢，順勢操作才是王道！



＊快速加息難免經濟衰退＊



除此之外，甚麼聯儲局加息０﹒７５厘是１９９４年來最大加息幅度，ＳＮＢ是１５年來首

次加息云云皆不足為道，因為全球自２０００年科網股泡沫爆破以來，利率趨勢向下，２００７

年金融海嘯爆發，引爆歐債危機，此後環球央行除長期維持低息之外，亦同步採取寬鬆貨幣措施

。２０１６年英國意外脫歐、特朗著選美國總統，以及ＣＯＶＩＤ－１９都令金融市場無日安寧

。

聯儲局要令通脹回落而又不會引發經濟衰退，觀乎過去三次聯邦基金利率與紐約期油同步上

升，最終都避免不了經濟衰退，今次利率遠遠落後於油價，聯儲局既已表明立場要壓通脹，未來

加息步伐就要急起直追，要不發生經濟衰退已是ｍｉｓｓｉｏｎ ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ！

Ｆｅｄｗａｔｃｈ反映利率期貨市場預測，聯儲局７月份再加息０﹒７５厘的機會率達到

９２﹒１％，而今年底聯邦基金利率升到３﹒５至３﹒７５厘的機會率達到４７﹒７％。聯儲局

的加息行動相信會如我所料，在１１月國會中期選前加快步伐，既然股市無可避免會因加息而下

跌，就讓它早點跌，以令其在中期選時回穩！



＊天然氣價上周大跌２２％＊



此外，油價最終大跌了，這亦如我所料，國際油價傾向跌穿１００美元，短期可以９３美元

為首個重要支持，惟預期仍會失守，料跌至８５美元才有初步支持。市場不是一直說原油短缺、

供不應求嗎，為何仍會暴跌？因為「供求」並非單一，而是兩個因子，當市場開始擔心經濟衰退

時，需求就會減少，市場預測會出現求過於供（前文已指出）。

其他大宗商品方面，在過去５個交易日，天然氣８月份期貨合約價格累跌２２﹒０８％，是

跌幅最大的主要商品，而紐約及布蘭特８月期油價格則緊隨其後，跌幅分別達到９﹒１％及

８﹒０４％。作為經濟指標的銅價亦未能幸免，７月期銅累跌５﹒１５％。瑞士央行意外加息令

瑞郎升值，瑞郎９月期匯升值３﹒０９％，令其成為兌美元升幅最大的主要貨幣。不過，虛擬貨

幣則完全沒有反抗能力！上周跌幅最大的是門羅幣（Ｍｏｎｅｒｏ），達２２﹒５２％；比特幣

其次，達１４﹒４３％；以太坊亦下跌了１３﹒３３％。至於今年初至６月１９日止，上述三種

虛擬貨幣分別下跌了５２﹒１％、７０﹒７９％及５６﹒９４％。



＊比特幣現處Ｃ浪調整＊



從月線圖觀察並以波浪理論分析，比特幣在２０２０年３月４００１美元展開上升３浪，並

於去年４月高位６４３７４美元結束，調整４浪在２０２１年７月低位２９３４１美元結束，其

後展開上升５浪，２０２１年１１月創６８９２５美元歷史高位後結束，Ａ浪調整至２０２２年

１月低位３２９８１美元，Ｂ浪反彈至３月高位４８１５９美元後結束，現時明顯處於Ｃ浪。

Ｃ浪的調整幅度可以是Ａ浪的６１﹒８％、１００％、１﹒３８２、１﹒６１８倍等。目前

已超過了６１﹒８％及７８﹒６％，下一個重要支持就是調整１００％的１２２１５美元。若然

參考比特幣自２０１３年以來，由最高位向下調整的最大幅度計，比特幣或已見底或距離底部不

遠。從下表可見，比特幣由去年最高位至今的跌幅屬第三大，但以價格計算則是下跌最多的一次

。另外，在６月１３至１７日當周，比特幣９日ＲＳＩ幾乎每天都低於２０，反映超賣情況嚴重

。不過，虛擬貨幣屬於另類資產，比特幣的升跌完全可以不受基本面影響，與黃金比較，虛擬貨

幣更加單純地受到資金流向的影響，因為它們並沒有所謂的實質或投資需求，故投機炒作味道最

濃！



＊央行收水虛幣難大升＊



雖然我相信歷史會重演，雖然我認為比特幣會重拾升勢，而且２萬美元水平又屬於明顯的長

期技術性支持位，惟在全球央行「收水」之下，比特幣以至其他虛擬貨幣難再出現近年的大升市

，３００００至３４５００美元可視為中期阻力位。以費波納奇１００％擴展幅度量度２０２１

年８月以來的走勢，比特幣將會跌至１２２１５美元，若然真的跌至該位，買入作中長線部署亦

值得一博，但各位切記控制好風險，尤其以槓桿操作，虛擬貨幣每天的波幅是以個位甚至十位數

的百分點計，輸得起先好買！





２０１３年以來比特幣階段性升浪之最大調整幅度（美元）

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時間 高位 低位 百分比跌幅 價格跌幅

２０１３年４月至７月 ２３０ ６６﹒３ ７１﹒１７ １６３﹒７

２０１３年１２月至２０１５年１月 １２００ １６４﹒９ ８６﹒２６ １０３５﹒１

２０１７年１２月至２０１８年１２月１９８９１３２１９﹒２ ８３﹒８２ １６６７１﹒８

２０１９年６月至２０２０年３月 １３７６４ ４００１ ７０﹒９３ ９７６３

２０２１年４月至２０２１年７月 ６４３７４ ２９３４１ ５４﹒４２ ３５０３３

＊２０２１年１１月至２０２２年６月６８９２５ １７６１１ ７４﹒４５ ５１３１４

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＊假設６月份低位１７６１１美元觸底



《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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