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17/06/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》武統良機不可失

　　《神州縱橫》日前中國防長在國際會議講話及會見美國防長，其中一句尤引人注目：如有人
分裂台灣將不惜一戰云。無疑在俄烏戰事後，本已趨緊的台海局勢更值得關注，故應探討此話含
意。
　
＊和統已無望＊
　
　　大陸必要時出兵武統本非新事，但在此敏感時刻作出強調卻顯然有警告美台之意。關鍵在如
何解讀「分裂台灣」，筆者認為有關行動已十分明顯：美台日益加強合作實行以武拒統，拜登更
明言會武力介入，把美國對台政策由「戰略模糊」轉向明晰化。筆者不認為此乃口誤而是恐嚇大
陸，其後再被問及美方未有明言口誤或更正，只以維持「一個中國」政策之話卸開，等如默認。
如普京是中國領導早已開戰，或如仍在江澤民時代亦可能已開戰，當時李登輝拋出「兩國」論大
陸便曾認真準備打。大陸方面本來是想能拖就拖，認為等現代化後解決台灣問題便水到渠成，內
地論者每以「保持戰略定力及冷靜」等說法來為「拖」作理據。在烏戰後大陸的對台策略會否有
變尚待觀察。但從實際形勢看，「拖」字訣未必能持續現實比人強可壓過主觀願望。故必須科學
客觀地判起當前的台海大形勢，尤其是兩點：（一）武統是唯一選項。（二）時間不在大陸一方
。只有充分理解這兩點才可能定出恰當的對策。和統無望之因是美國及民進黨已鐵了心要台灣以
武拒統，國民黨也淪落或「親美」及反統的黨。解放軍繞台軍演已起不了震攝作用，最初台灣還
有點怕而大陸說「慣了就好」，現在是真的慣了不當一回事，不見棺材不會流淚。
　
＊時間不在大陸方面＊
　
　　筆者過去亦曾以為時間在大陸方面，隨著中美實力差距收窄甚至逆轉，解決台灣問題自必容
易很多，但最近想法有變，明白國際鬥爭不是由「唯實力論」主導。想法有變的原因是：（一）
台灣島上統派老去，社會上回歸情意日淡。友人最近赴台與統派人士會談，親身體會了他們的焦
慮之情。俄烏民族本是同源，只因分隔日久而致反目成仇，台灣拉美國求獨，正是烏克蘭欲借西
方自保的東方版。（二）國際反對日強。近年美國趕建重重的反華包圍圈，目前還在起步階段，
若等其成熟後武統的國際政治阻力更大，美國武力介入的機會更高。日澳等已大改對華政策跟隨
美國涉入台海爭端，不排除其他國家在「恐中」情緒及美國壓力下會更多加入美國隊伍。（三）
美台軍政一體化步伐加快，拖延武統對大陸來說成本日高。（四）俄烏戰事分散西方注意力，乃
武統百年一遇良機。無論結果如何，戰事完結後西方與俄達致新的戰略平衡，便可更專注打壓中
國和更團結地阻撓中國統一。（五）大陸方面對武統的決心日漸淡薄。錢袋豐滿了鬥心隨之減弱
。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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