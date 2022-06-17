《神州縱橫－凌昆》武統良機不可失

《神州縱橫》日前中國防長在國際會議講話及會見美國防長，其中一句尤引人注目：如有人

分裂台灣將不惜一戰云。無疑在俄烏戰事後，本已趨緊的台海局勢更值得關注，故應探討此話含

意。



＊和統已無望＊



大陸必要時出兵武統本非新事，但在此敏感時刻作出強調卻顯然有警告美台之意。關鍵在如

何解讀「分裂台灣」，筆者認為有關行動已十分明顯：美台日益加強合作實行以武拒統，拜登更

明言會武力介入，把美國對台政策由「戰略模糊」轉向明晰化。筆者不認為此乃口誤而是恐嚇大

陸，其後再被問及美方未有明言口誤或更正，只以維持「一個中國」政策之話卸開，等如默認。

如普京是中國領導早已開戰，或如仍在江澤民時代亦可能已開戰，當時李登輝拋出「兩國」論大

陸便曾認真準備打。大陸方面本來是想能拖就拖，認為等現代化後解決台灣問題便水到渠成，內

地論者每以「保持戰略定力及冷靜」等說法來為「拖」作理據。在烏戰後大陸的對台策略會否有

變尚待觀察。但從實際形勢看，「拖」字訣未必能持續現實比人強可壓過主觀願望。故必須科學

客觀地判起當前的台海大形勢，尤其是兩點：（一）武統是唯一選項。（二）時間不在大陸一方

。只有充分理解這兩點才可能定出恰當的對策。和統無望之因是美國及民進黨已鐵了心要台灣以

武拒統，國民黨也淪落或「親美」及反統的黨。解放軍繞台軍演已起不了震攝作用，最初台灣還

有點怕而大陸說「慣了就好」，現在是真的慣了不當一回事，不見棺材不會流淚。



＊時間不在大陸方面＊



筆者過去亦曾以為時間在大陸方面，隨著中美實力差距收窄甚至逆轉，解決台灣問題自必容

易很多，但最近想法有變，明白國際鬥爭不是由「唯實力論」主導。想法有變的原因是：（一）

台灣島上統派老去，社會上回歸情意日淡。友人最近赴台與統派人士會談，親身體會了他們的焦

慮之情。俄烏民族本是同源，只因分隔日久而致反目成仇，台灣拉美國求獨，正是烏克蘭欲借西

方自保的東方版。（二）國際反對日強。近年美國趕建重重的反華包圍圈，目前還在起步階段，

若等其成熟後武統的國際政治阻力更大，美國武力介入的機會更高。日澳等已大改對華政策跟隨

美國涉入台海爭端，不排除其他國家在「恐中」情緒及美國壓力下會更多加入美國隊伍。（三）

美台軍政一體化步伐加快，拖延武統對大陸來說成本日高。（四）俄烏戰事分散西方注意力，乃

武統百年一遇良機。無論結果如何，戰事完結後西方與俄達致新的戰略平衡，便可更專注打壓中

國和更團結地阻撓中國統一。（五）大陸方面對武統的決心日漸淡薄。錢袋豐滿了鬥心隨之減弱

。《資深評論員 凌昆》



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