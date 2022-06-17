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17/06/2022 13:51

【新冠肺炎】樓繼偉：疫情防控現「類公地悲劇」，衝擊中國經濟

　　《經濟通通訊社１７日專訊》曾經擔任國家財政部部長的樓繼偉，周四（１６日）在「
２０２２鳳凰網財經（夏季）雲峰會」上表示，３月以來，動態清零的做法受到了嚴重挑戰，疫
情防控中出現「類公地悲劇」現象，因為不當封堵的影響是全局性的，且很難追責，但對經濟造
成了重大不利影響，所有參與者都受到損害。
　　他解釋稱，經濟學上的「公地悲劇」是指，私有土地所有者無償利用一塊公地，造成公地的
過度利用並荒廢，最終使所有使用者受損。
　　樓繼偉並表示，公地悲劇的解決方法之一是對公共資源的使用加強管制。為此，中央部門已
出台相關政策，包括嚴格防止阻斷交通、「疫情防控九不准」等，並開始嚴格督查，目前局面已
經得到控制，經濟逐步恢復。
　　樓繼偉還稱，相比全球面臨通貨膨脹的負面影響，當前中國經濟的主要矛盾並非通脹，而是
供給衝擊、需求不足、預期轉弱三重壓力；儘管中國有輸入性通貨膨脹的壓力，但是由於最終消
費不足，壓力主要消化在產業鏈各個環節。未來需要進一步優化應對政策，更有力地推出改革開
放舉措，強化增長內生動力，從根本上扭轉經濟下行三重壓力。（ｗｌ）

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