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即市新聞

17/06/2022 14:19

【人行操作】中國幣策「以我為主」，惟市料６月ＬＰＲ大概率持穩

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行將於下周一（２０日）公布６月ＬＰＲ。據《路透》
對２６位市場人士的調查顯示，考慮到ＭＬＦ利率錨的持穩、美聯儲加息以及國內穩增長政策正
值落地執行之際，近九成的受訪者預計６月一年和五年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均將持平。
預計ＬＰＲ將降息的受訪人士佔比較低，且他們對於降息的期限和幅度均存分歧。僅有１位預計
一年和五年會同步降息５－１０個基點（ｂｐ），１位預計只有一年期會降５個ｂｐ，１位預計
僅五年期會下調５個ｂｐ。
　　北京一券商研究人士認為，５月五年期ＬＰＲ已大幅下調，本月ＭＬＦ利率又是按兵不動，
目前正值穩增長措施落地執行之際，預計６月ＬＰＲ報價不會有變動，以觀察前期政策效果如何
。美國剛剛又大幅度加息，國內雖說「以我為主」，但６月ＬＰＲ續降的可能性不大。

＊珍惜時間窗，推動穩增長政策加快落地＊

　　官媒《經濟日報》今日發表署名金觀平的文章稱，中國貨幣政策仍將「以我為主」。美歐貨
幣政策的調整，基於其面臨的經濟形勢變化。中美處於不同的經濟周期，這決定了中國貨幣政策
不需要跟隨操作。文章又指，要珍惜當前通脹相對溫和及發達國家緊縮政策掣肘較小的時間窗口
，推動前期穩增長政策加快落地見效。
　　人行本周三（１５日）開展２０００億元人民幣一年期ＭＬＦ操作，利率連續第五個月持穩
在２﹒８５％。而５月份，在ＭＬＦ利率持穩的情況下，當月五年期ＬＰＲ單獨大降１５ｂｐ，
一年期ＬＰＲ持穩。這也是人行２０１９年８月推出ＬＰＲ新機制以來，首次出現五年期品種單
獨下調的局面，且幅度為該品種最大。（ｗｌ）

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