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17/06/2022 15:13

《中國要聞》中央政治局：加強黨的領導，走中國特色金融發展之路

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央政治局今日召開會議，審議《關於十九屆中央第八輪
巡視金融單位整改進展情況的報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，巡視工作圍
繞中心、服務大局，把「兩個維護」作為根本任務，聚焦職能責任強化政治監督，堅持發現問題
、形成震懾、推動改革、促進發展，發揮了反腐利劍作用。
　　會議認為，金融單位黨委（黨組）履行整改主體責任，對照巡視反饋意見抓好落實，一些突
出問題和風險隱患得到化解，領導班子、幹部隊伍和基層黨組織建設得到加強。紀檢監察機關、
組織部門加強整改監督，對突出問題開展專項治理，嚴肅查處一批違紀違法問題。有關職能部門
用好巡視成果，完善制度機制，加強行業監管。
　　會議強調，堅定不移走中國特色金融發展之路。要堅持和加強黨對金融工作的領導，防範化
解金融風險，深化改革創新，以動真碰硬的狠勁、一抓到底的韌勁，持續壓實整改主體責任和監
督責任，從政治上、思想上、組織上、作風上、紀律上全面強化嚴的氛圍，推動金融單位黨委（
黨組）全面抓好整改落實，建立常態化長效化機制，把巡視整改融入日常工作、融入深化改革、
融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，為金融業健康發展提供堅強政治保障。（ｗｌ）

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