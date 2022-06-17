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即市新聞

17/06/2022 16:13

【大國博弈】ＦＣＣ料拆除中企設備成本超預算，中方嘲打壓釀苦果

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）早前對國會表示，美國運營商
因拆除華為、中興（００７６３）（滬：００００６３）等中企生產的設備而提交的補償申請中
，有三分之二存在「重大缺陷」，不符合要求。此外，根據ＦＣＣ估計，換掉這些中企設備的成
本將高達５３億美元，遠超國會去年給出約１９億美元預算。在北京，外交部發言人汪文斌表示
，美方政客出於一己私利，泛化國家安全概念，動用國家力量無理打壓中方特定企業釀成的苦果
，最終卻要由美國的企業和民眾來吞咽。
　　實踐一再證明，美方不斷將經濟合作政治化、工具化、武器化，威逼利誘脅迫他國禁用中企
設備，企圖打造所謂「小院高牆」損害的不僅是中方企業的利益，也嚴重傷害美方自身利益，嚴
重影響全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此堅決反對，美方政客逆流而動，也必將以失敗告終。汪
文斌強調，我們敦促美方盡快改弦更張，停止損人不利己的錯誤言行，為相關中國企業提供開放
、公平、公正、非歧視的營商環境。
　　ＦＣＣ去年７月中旬敲定了一項涉及１８﹒９５億美元的補償資金計劃，幫助美國大部分農
村運營商替換其使用的華為、中興等中企的電信網絡設備。相關運營商可以從去年１０月２９日
起申請報銷費用。華為當時回應表示，此舉「不過是一種不切實際的嘗試」，還將給美國偏遠地
區的運營商帶來嚴重挑戰。

＊傳美國將宣布新全球基建倡議，抗衡「一帶一路」＊

　　另據外電報道，美國總統拜登將在Ｇ７峰會宣布一項新的全球基建倡議，以抗衡中國的「一
帶一路」計劃。對此，汪文斌表示，全球基礎設施建設需要各國通力合作，相互支持，相互補充
，而不是相互對抗，相互替代。美方的有關倡議，無視各國希望共同發展合作共贏的普遍願望，
大搞零和博弈，極力挑動對抗，這不得人心。（ｗｌ）

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