【新冠肺炎】民航局：正與部分國家商談逐步增加定期國際客運航班

《經濟通通訊社１７日專訊》中國民航局表示，疫情以來，民航局按照黨中央國務院決策部
署，採取科學、精準、動態的國際客運航班調控措施，在保持與５４國定期國際客運航線基本通
聯的同時，有效防止疫情跨境傳播。目前，在國務院聯防聯控機制統籌下，民航局正在與部分國
家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。（ｗｌ）
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