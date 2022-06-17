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17/06/2022 13:05

【ＦＯＣＵＳ】拜登、馬斯克奇談怪論，暗藏投資啟示？

　　【ＦＯＣＵＳ】聽君一席話，勝讀十年書？就在周四（１６日），支持率跌跌不休的美國總
統拜登，以及訴訟纏身的「鋼鐵人」馬斯克，分別與媒體及Ｔｗｉｔｔｅｒ員工舉行問答，奇談
怪論（妙論？）猶堪玩味，或暗藏投資啟示。

＊美國人心理健康需求猛增＊

　　綜合數十家民調機構樣本的ＦｉｖｅＴｈｉｒｔｙＥｉｇｈｔ數據顯示，拜登的支持率正式
跌穿４０％關口，
最新報３９﹒９％。面對投資界、學術界唱衰美國經濟前景的聲音日益高漲，他接受美聯社專訪
時就
稱，「衰退並非不可避免（ｎｏｔ　ｉｎｅｖｉｔａｂｌｅ）」，「就２１世紀的第二個四分一
（２０２５－２０５０年），我
們比世界上任何國家都更佔據有利位置」。
　　他並指，「沒有證據」顯示１﹒９萬億美元新冠救援計劃是通脹的始作俑者，「如果是我的

，為什麼世界上全部主要工業國家的通脹率更高？」他又為制裁俄羅斯引發國內汽油價格暴漲
解畫稱，「如果美國袖手旁觀，波蘭、捷克和所有北約成員國會發生什麼？北韓又會如何看核
武器？」
　　值得留意的是，他多次提及，美國人非常沮喪，有壓倒性的證據表明新冠疫情對父母、孩
子的心理產生了深遠影響，國民對心理健康的需求猛增。難怪，研發精神分裂及抑鬱症藥物的生
物公司Ｉｎｔｒａ－Ｃｅｌｌｕｌａｒ、行為健康治療服務商Ａｃａｄｉａ　
Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ股價，年初至今均錄正回報，大幅跑贏同期納指３１％的跌幅。

＊推特或新聞娛樂支付並行＊

　　拜登有否一語道破後疫情年代的一大商機尚未可知，而接連遭推特股東、狗狗幣投資者入
稟索償的「鋼鐵人」馬斯克，同日出席Ｔｗｉｔｔｅｒ員工全體會議時就透露，未來推特應該最
大化服
務的有效性，新聞、娛樂、支付是其中三個關鍵領域，「沒有它你就活不下去，而且每個人都
想使用它」，日活躍用戶應從目前的２﹒２９億左右大增至１０億以上。
　　作為全球電動車龍頭特斯拉的執行長，已將ＳＥＣ官方文件中的頭銜改為「Ｔｅｃｈｎｏ　
Ｋｉｎｇ」的
馬斯克還稱，關注焦點的是加速可持續能源發展，包括電動車、固定電池組、太陽能。就在近
日，特斯拉在德克薩斯州啟動家庭虛擬電廠項目，以屋頂太陽能板和家用儲能電池提供輸電服
務，野心直指改變全球能源基礎設施。
　　至於旗下太空探索公司ＳｐａｃｅＸ，他指終極目標是實現生命的多行星化
（ｍｕｌｔｉｐｌａｎｅｔａｒｙ），從而提高意識、文明的可能壽命。聽起來如天方夜譚？可
以肯定的是，ＳｐａｃｅＸ現時高達１２５０億美元估值遠非盡頭。

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