陳帆：計劃第四季就過海隧道擠塞徵費具體方案諮詢公眾

《經濟通通訊社１７日專訊》運輸及房屋局局長陳帆表示，理解各界就過海隧道擠塞徵費有

不同意見，因此將採取「三步走」安排。第一步是就推行擬議「擠塞徵費」的原則聽取意見，運

輸署稍後會進行市民出行習慣的研究，收集數據，分析市民出行的最新情況並更新相關交通模型

，以評估不同隧道收費方案對交通的影響。第二步是制訂過海隧道費的具體方案，計劃在今年第

四季就具體方案諮詢公眾。當得到社會共識，當局會進行第三步，就調整過海隧道的收費方案，

連同接收西隧的安排，透過修訂法例予以落實。



＊長遠研究引入定期檢討及調整隧道費機制＊



陳帆今日在立法會交通事務委員會會議上表示，希望就「擠塞徵費」的原則和西區海底隧道

的接收安排徵詢委員的意見。他表示，當局期望透過實施「擠塞徵費」，令過海和非過海的交通

都得以改善，長遠而言，亦會研究引入定期檢討及調整隧道費的機制，例如更有彈性地調整收費

的適用時段及調整隧道費。



＊冀減低過海車龍對非過海交通之影響＊



他表示，過海車輛數目在近十年持續上升，令過海交通擠塞情況不斷惡化。現時紅隧和東隧

的擠塞情況嚴重，而西隧在繁忙時間亦再沒有剩餘容量以分流紅隧和東隧過量的交通需求，而「

擠塞徵費」的主要目的是透過在不同時段的擠塞情況收取不同隧道費，紓緩過海隧道的擠塞的情

況。當局亦希望透過調整過海隧道的收費，減低過海車龍對非過海交通的影響，鼓勵減少因不同

隧道收費的差異而引致的繞道行駛。（ｃｌ）



