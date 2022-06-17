  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2022 12:40

【香港政情】大埔區議會議席懸空，姚鈞豪失議員資格

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府今日刊憲，宣布大埔區議會宏福選區一民選議員議席出缺
。該區民選議員姚鈞豪根據《宣誓及聲明條例》（第１１章）第２１條離任，其議員席位已由本
月６日起懸空。
　　姚鈞豪去年因非法集結案服刑，未完成區議員宣誓，早前補做宣誓，被民政事務署裁定他宣
誓無效，喪失區議員資格。（ｃｌ）（ｚｚ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2022
【鋰業股】傳天齊赴港上市獲批　憂贛鋒鋰業股價前景
人氣文章財經熱話17/06/2022
《午市前瞻》專家指現價追入京東上望空間小 外賣業務或第三季落地
人氣文章專訪17/06/2022
【專訪】拒靠父輩坐高位　太興陳家強：「二代」要更落力得認同
人氣文章專訪17/06/2022
【專訪】世界變要跑新賽道　太興二代掌舵人：別人未做過的我會試
人氣文章開市Good Morning17/06/2022
溫鋼城：續看好港股月內表現　20700以下為短炒入市良機
人氣文章大行報告17/06/2022
【大行炒D乜】富瑞唱淡中資航空股兼大削目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金