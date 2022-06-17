【香港政情】大埔區議會議席懸空，姚鈞豪失議員資格

《經濟通通訊社１７日專訊》政府今日刊憲，宣布大埔區議會宏福選區一民選議員議席出缺

。該區民選議員姚鈞豪根據《宣誓及聲明條例》（第１１章）第２１條離任，其議員席位已由本

月６日起懸空。

姚鈞豪去年因非法集結案服刑，未完成區議員宣誓，早前補做宣誓，被民政事務署裁定他宣

誓無效，喪失區議員資格。（ｃｌ）（ｚｚ）

