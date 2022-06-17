【新冠肺炎】同住家人確診，民航處處長廖志勇檢測呈陰性居家工作

《經濟通通訊社１７日專訊》民航處發言人今日表示，民航處處長廖志勇的一位同住家人確

診新冠肺炎。廖志勇及其他同住家人的檢測結果均為陰性。

該名確診家人現已前往隔離設施，廖志勇及其餘家人正按衞生署衞生防護中心指引進行家居

檢疫。檢疫期間，廖志勇會在家工作。廖志勇有定期進行聚合酶連鎖反應核酸檢測及新冠病毒快

速抗原測試，檢測結果均為陰性。（ｃｌ）

