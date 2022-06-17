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17/06/2022 14:55

【外圍經濟】銅及基本金屬價格下跌，美國數據引發經濟衰退擔憂

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》報道，銅與大多數基本金屬價格同時下跌。最新的
美國失業和房屋數據影響美國股市，聯儲局宣布加息及暗示將進一步加息以抑制通脹後，加劇了
投資者對經濟衰退的擔憂。
　　數據顯示，美國最新一周申請失業救濟人數超過預期，５月的新屋動工下降速度較預期快。
據分析指，市場擔心繼續加息會影響新屋銷售，令銅的需求減少，從而使銅價下跌。（ｒｃ）

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