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17/06/2022 07:53

【企業盈警】嘉藝控股（１０２５）料撥備前虧損最少２４００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》嘉藝控股（０１０２５）公布，預期截至３月３１日止年度，
未計及可能須予作出之減值及撥備前虧損不少於２４００萬元，去年度虧損約４４７０萬元。
　　該集團指，預期虧損減少主因扣除貿易應收款項撥回的減值虧損減少，而相關貿易應收款項
主要涉及一名已於去年度根據美國破產法第１１章將破產保護存檔的主要客戶，以及期內存貨撇
減較去年減少。
　　該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

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