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17/06/2022 07:53

【企業盈喜】冠亞商業（１０４）料全年重估收益最高２６００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》冠亞商業集團（００１０４）公布，預期截至３月３１日止年
度錄得重估收益不超過２６００萬元，比去年度的１００萬元有所增加，預計重估收益將提升截
至３月３１日止年度業績及財務狀況。
　　該集團指，是項投資物業之重估結果仍須待最終確定及視乎獨立審核而定。（ｗｈ）

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