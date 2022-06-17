【企業盈喜】冠亞商業（１０４）料全年重估收益最高２６００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》冠亞商業集團（００１０４）公布，預期截至３月３１日止年

度錄得重估收益不超過２６００萬元，比去年度的１００萬元有所增加，預計重估收益將提升截

至３月３１日止年度業績及財務狀況。

該集團指，是項投資物業之重估結果仍須待最終確定及視乎獨立審核而定。（ｗｈ）

