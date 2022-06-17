【北水炒Ｄ乜】淨流入３５億人幣，買中海油沽新東方在綫

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開２０７點，報２１５１５點。最高升

２３７點報２１５４５點，最低跌６１０點報２０６９７點。恒指收報２０８４５點，跌４６２

點或２﹒１７％。

按額度計算，北水全日淨流入３５億元人民幣，減少３５﹒９％。北水淨買入最多的個股依

次是中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）、天立教育（０１７７３）；淨賣出最

多的依次是新東方在綫（０１７９７）、比亞迪股份（０１２１１）、中國神華（０１０８８）

。

主板成交１５８４﹒８６億元增加６﹒３％。其中港股通成交４５７﹒１億元，佔總成交

２８﹒８％。



＊新東方在綫拓帶貨直播業務＊



在內地「雙減」教育政策的壓力下，教育龍頭新東方（０９９０１）早前宣布轉型直播領域

，旗下新東方在綫新成立的直播帶貨平台「東方甄選」的直播室推出雙語直播帶貨爆紅，吸引大

量粉絲。消息刺激新東方在綫及新東方股價連日飆升。

中國海洋石油跌３﹒８１％報１０﹒６元，北水淨買入３﹒４億元；快手跌８﹒７４％報

８０﹒３５元，北水淨買入２﹒４億元；天立教育升１０５﹒０６％報１﹒６２元，北水淨買入

１﹒３億元。

新東方在綫升７２﹒７１％報２８﹒６元，北水淨賣出１﹒６億元；比亞迪股份跌

１﹒６９％報２９０﹒８元，北水淨賣出１﹒２億元；中國神華跌４﹒５３％報２５﹒３元，北

水淨賣出９３００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ３﹒４４

快手 （０１０２４） ２﹒３６

天立教育 （０１７７３） １﹒２７

國美零售 （００４９３） ０﹒４９

光大證券 （０６１７８） ０﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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新東方在綫 （０１７９７） －１﹒５９

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒２２

中國神華 （０１０８８） －０﹒９３

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒６９

美團 （０３６９０） －０﹒４６

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