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17/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３５億人幣，買中海油沽新東方在綫

　　《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開２０７點，報２１５１５點。最高升
２３７點報２１５４５點，最低跌６１０點報２０６９７點。恒指收報２０８４５點，跌４６２
點或２﹒１７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３５億元人民幣，減少３５﹒９％。北水淨買入最多的個股依
次是中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）、天立教育（０１７７３）；淨賣出最
多的依次是新東方在綫（０１７９７）、比亞迪股份（０１２１１）、中國神華（０１０８８）

　　主板成交１５８４﹒８６億元增加６﹒３％。其中港股通成交４５７﹒１億元，佔總成交
２８﹒８％。
　
＊新東方在綫拓帶貨直播業務＊
　
　　在內地「雙減」教育政策的壓力下，教育龍頭新東方（０９９０１）早前宣布轉型直播領域
，旗下新東方在綫新成立的直播帶貨平台「東方甄選」的直播室推出雙語直播帶貨爆紅，吸引大
量粉絲。消息刺激新東方在綫及新東方股價連日飆升。
　　中國海洋石油跌３﹒８１％報１０﹒６元，北水淨買入３﹒４億元；快手跌８﹒７４％報
８０﹒３５元，北水淨買入２﹒４億元；天立教育升１０５﹒０６％報１﹒６２元，北水淨買入
１﹒３億元。
　　新東方在綫升７２﹒７１％報２８﹒６元，北水淨賣出１﹒６億元；比亞迪股份跌
１﹒６９％報２９０﹒８元，北水淨賣出１﹒２億元；中國神華跌４﹒５３％報２５﹒３元，北
水淨賣出９３００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒４４
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒３６
　　天立教育　　　（０１７７３）　　　　　　１﹒２７
　　國美零售　　　（００４９３）　　　　　　０﹒４９
　　光大證券　　　（０６１７８）　　　　　　０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒５９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒２２
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒９３
　　兗礦能源　　（０１１７１）　　　　　－０﹒６９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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