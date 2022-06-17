  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2022 19:40

《日入而息》傳人行受理螞蟻設金融控股申請，本港失業率略高預期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林鄭月娥稱疫情有反彈跡象，每日檢測過千宗確診；林鄭月娥不評論國家領導人訪港行程，稱過
往兩年未辦酒會；學校快測維持至８月學年結束，謝師宴等宴會要減少；院舍員工須打三針，每
日快測、每兩周做核酸檢測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
俄羅斯交易所下周起容許當地經紀買賣１２隻港股；港交所指沒有與俄羅斯交易所進行合作　　
灣仔「限呎」住宅地至少收２０標書，長實信置等入標；灣仔住宅地共接獲２１份標書　　　　
消息指人行已受理螞蟻集團成立金融控股公司的申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港最新失業率回落至５﹒１％，但仍略高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒指全日高收２２９點報２１０７５，科指高收１０６點報４６５３　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬綜指收升０﹒９６％外資湧入，全周漲近１％三連揚　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐元回調時留意１﹒０４７０的支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０５１９╱０５２３，日圓最新報１３４﹒７７╱８０　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德永佳（００３２１）年度純利下跌三成至１﹒９１億，派末期息１０仙
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新世界（０００１７）杭州住宅項目首輪６０１伙即日沽清　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）沒有與俄羅斯交易所進行合作　　　　　　　　　　　　
　　惠理集團（００８０６）５月底止管理資產總值約為７６億美元，按年跌４２％
　　德永佳（００３２１）去年底貨倉失火存貨損失約１﹒６２億元　　　　　　　
　　金茂服務（００８１６）附屬購物管公司，涉４﹒５億人幣　　　　　　　　　
　　ＥＳＲ（０１８２１）表示已改名為「ＥＳＲ　Ｇｒｏｕｐ」　　　　　　　　
　　中國金融租賃（０２３１２）指黃嘉盛辭任首席財務官、葉逸聲接任　　　　　
　　九毛九（０９９２２）附屬售餐飲品牌近８１％股權，涉約５１萬人幣　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌１３％　　　　　　
　　中國華融（０２７９９）銀保監會核准副總裁及財務總監任職資格　
　　光大環境（００２５７）委任黃海清為主席，明日起生效　　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ１４於中國境內完成首例患者給藥　
　　神華（０１０８８）５月煤炭銷售量按年跌１２﹒８％　　　　　　
　　五礦地產（００２３０）與銀行簽訂３５億元４年期俱樂部貸款協議
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
浩澤淨水（０２０１４）積極物色投資者，並有潛在投資者感興趣　　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）零售ＣＥＯ辛利軍考慮推出餐飲外賣服務　　　　　　　　　　　　　　　
中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌１３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天立教育（０１７７３）中文簡稱改為「天立國際控股」，下周三生效　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國幣策「以我為主」，惟市料６月ＬＰＲ大概率持穩　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國第三艘航空母艦下水，命名「福建艦」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
付剛峰任國投集團董事長，免去中國遠洋海運集團職務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委表示央企海外資產近８萬億，項目超過８０００個　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海機場５月國內客運量同比降９９﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平將主持金磚國家領導人第十四次會晤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
同業存單基金強勢吸金，部分同業存單暫停申購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
江西網絡主播徐國豪偷逃稅被罰１﹒０８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
溫州將通過支付寶發放３０００萬元數字人民幣紅包　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行原行長劉春生被開除黨籍，並移送檢察機關起訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央政治局表示加強黨的領導，走中國特色金融發展之路　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育部表示基層是引導畢業生就業重要方向，擴國企招聘　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東６１８促銷聯合１５地政府發放超７億元消費券；京東百度發布６１８消費趨勢報告，露營
、預製菜搜索熱度高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海證監局表示對上海證券分析師黃卓採取監管談話措施　　　　　　　　　　　　　　　　　
豆神教育收關注函表示核實是否具從事直播業務相關資質　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海對個人置換純電動車補貼１萬元人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳中國與卡塔爾就投資全球最大ＬＮＧ項目擴建談判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江省５月規模以上工業增加值轉升１﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海今年上半年將落地２７８個融資租賃項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報東方甄選擬自建供應鏈發展自營業務，早前被投訴產品質量不佳　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收跌１﹒２５％，報１５６４１﹒２６點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以色列央行將與金管局聯手測試數字貨幣網絡風險；金管局與以色列銀行研究零售層面央行數碼
貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
俄羅斯交易所下周起容許當地經紀買賣１２隻港股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉家獻稱醫管局將增加綜合診所，減少專科門診輪候時間　　　　　　　　　　　　　　　　　
明年中學文憑試考試費升２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
有線證實新聞部高層許方輝以私人理由辭職，９月中起離任　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱中資助港融入國家發展大局具獨特角色；許正宇稱綠色和可持續金融資助計劃已批出逾
百宗申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳帆稱計劃第四季就過海隧道擠塞徵費具體方案諮詢公眾　　　　　　　　　　　　　　　　　
龐建貽及黃思遠獲委任為海洋公園董事局主席及副主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大埔區議會議席懸空，姚鈞豪失議員資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭月娥不評論國家領導人訪港行程，稱過往兩年未辦酒會　　　　　　　　　　　　　　　　
灣仔「限呎」住宅地至少收２０標書，長實信置等入標；灣仔住宅地共接獲２１份標書　　　　
深股通額度全日用５６﹒４億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用７７﹒５億元，外資
淨流入９２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局指首季信用卡交易總額按年跌１﹒１％；首季儲值支付工具總交易額按季跌２０﹒５％　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《特區新班子》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　孫玉菡拒評會否出任勞福局局長，暫時專注目前工作
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
法德意三國首腦訪基輔，支持烏克蘭獲歐盟候選國地位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海昨增４宗陽性感染錄單位數，無社會面新增　　　　
　　全國昨新增本土陽性６４宗，北京酒吧疫情趨向緩和　　
　　台灣新增５﹒５萬宗本土確診，料下周降至５萬以下　　
　　學校快測維持至８月學年結束，謝師宴等宴會要減少　　
　　林緯遜料本港確診數字緩慢上升，幼稚園爆發風險較高　
　　林鄭月娥稱疫情有反彈跡象，每日檢測過千宗確診　　　
　　樓繼偉稱疫情防控現「類公地悲劇」，衝擊中國經濟　　
　　立法會因應疫情發展，取消下周二特首餞別午宴　　　　
　　第八輪檢疫酒店首批６２家共提供約２﹒３萬間房　　　
　　美國駐華大使料中國「動態清零」政策維持到明年初　　
　　食環署澄清顧客快測要求只針對持批注酒牌處所　　　　
　　院舍員工須打三針，每日快測、每兩周做核酸檢測　　　
　　國家醫保局累預撥２００億作新冠患者救治費用保障　　
　　政府僱員加強病毒檢測，約六成員工需每日檢測　　　　
　　學校呈報１４５宗確診，４學校有班別現群組感染　　　
　　李立業指近日確診個案回升，公立醫院數字仍平穩　　　
　　外交部回應防疫影響外商投資表示良好防控有利營商環境
　　傳反恐隊１６警員快測陽性，歐家榮：涉２０人染疫　　
　　港府隨時重啟９間體育館洪水橋設施提供二千暫託床位　
　　民航局表示正與部分國家商談逐步增加定期國際客運航班
　　專家委員會指成人首兩劑復必泰疫苗間距延至８周　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強　中芯走勢改善回落可吼
人氣文章中國故事17/06/2022
《神州經脈》中美元首夏天通話可期　滬指重上三千三周漲近1%
人氣文章財經熱話17/06/2022
內地車市回暖汽車股造好　理想下周發布新車飆8%
人氣文章財經熱話17/06/2022
【匯市專訪】鄭廣復：瑞士及英國央行齊加息　日本按兵不動　中長線英鎊最值博！
人氣文章財經熱話17/06/2022
【俄資或進港】港交所午後否認　李偉傑：港交所持續走高還望一因素！
人氣文章財經熱話17/06/2022
618購物節臨近　京東再報捷獲大行唱好飆近半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金