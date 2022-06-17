《日入而息》傳人行受理螞蟻設金融控股申請，本港失業率略高預期

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭月娥稱疫情有反彈跡象，每日檢測過千宗確診；林鄭月娥不評論國家領導人訪港行程，稱過

往兩年未辦酒會；學校快測維持至８月學年結束，謝師宴等宴會要減少；院舍員工須打三針，每

日快測、每兩周做核酸檢測

俄羅斯交易所下周起容許當地經紀買賣１２隻港股；港交所指沒有與俄羅斯交易所進行合作

灣仔「限呎」住宅地至少收２０標書，長實信置等入標；灣仔住宅地共接獲２１份標書

消息指人行已受理螞蟻集團成立金融控股公司的申請

香港最新失業率回落至５﹒１％，但仍略高於預期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日高收２２９點報２１０７５，科指高收１０６點報４６５３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒９６％外資湧入，全周漲近１％三連揚

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元回調時留意１﹒０４７０的支持

歐元最新報１﹒０５１９╱０５２３，日圓最新報１３４﹒７７╱８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德永佳（００３２１）年度純利下跌三成至１﹒９１億，派末期息１０仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新世界（０００１７）杭州住宅項目首輪６０１伙即日沽清

港交所（００３８８）沒有與俄羅斯交易所進行合作

惠理集團（００８０６）５月底止管理資產總值約為７６億美元，按年跌４２％

德永佳（００３２１）去年底貨倉失火存貨損失約１﹒６２億元

金茂服務（００８１６）附屬購物管公司，涉４﹒５億人幣

ＥＳＲ（０１８２１）表示已改名為「ＥＳＲ Ｇｒｏｕｐ」

中國金融租賃（０２３１２）指黃嘉盛辭任首席財務官、葉逸聲接任

九毛九（０９９２２）附屬售餐飲品牌近８１％股權，涉約５１萬人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌１３％

中國華融（０２７９９）銀保監會核准副總裁及財務總監任職資格

光大環境（００２５７）委任黃海清為主席，明日起生效

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ１４於中國境內完成首例患者給藥

神華（０１０８８）５月煤炭銷售量按年跌１２﹒８％

五礦地產（００２３０）與銀行簽訂３５億元４年期俱樂部貸款協議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

浩澤淨水（０２０１４）積極物色投資者，並有潛在投資者感興趣

京東（０９６１８）零售ＣＥＯ辛利軍考慮推出餐飲外賣服務

中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌１３％

天立教育（０１７７３）中文簡稱改為「天立國際控股」，下周三生效

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國幣策「以我為主」，惟市料６月ＬＰＲ大概率持穩

中國第三艘航空母艦下水，命名「福建艦」

付剛峰任國投集團董事長，免去中國遠洋海運集團職務

國資委表示央企海外資產近８萬億，項目超過８０００個

上海機場５月國內客運量同比降９９﹒６％

習近平將主持金磚國家領導人第十四次會晤

同業存單基金強勢吸金，部分同業存單暫停申購

江西網絡主播徐國豪偷逃稅被罰１﹒０８億元

溫州將通過支付寶發放３０００萬元數字人民幣紅包

國開行原行長劉春生被開除黨籍，並移送檢察機關起訴

中央政治局表示加強黨的領導，走中國特色金融發展之路

教育部表示基層是引導畢業生就業重要方向，擴國企招聘

京東６１８促銷聯合１５地政府發放超７億元消費券；京東百度發布６１８消費趨勢報告，露營

、預製菜搜索熱度高

上海證監局表示對上海證券分析師黃卓採取監管談話措施

豆神教育收關注函表示核實是否具從事直播業務相關資質

上海對個人置換純電動車補貼１萬元人幣

傳中國與卡塔爾就投資全球最大ＬＮＧ項目擴建談判

浙江省５月規模以上工業增加值轉升１﹒５％

上海今年上半年將落地２７８個融資租賃項目

據報東方甄選擬自建供應鏈發展自營業務，早前被投訴產品質量不佳

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌１﹒２５％，報１５６４１﹒２６點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

以色列央行將與金管局聯手測試數字貨幣網絡風險；金管局與以色列銀行研究零售層面央行數碼

貨幣

俄羅斯交易所下周起容許當地經紀買賣１２隻港股

劉家獻稱醫管局將增加綜合診所，減少專科門診輪候時間

明年中學文憑試考試費升２％

有線證實新聞部高層許方輝以私人理由辭職，９月中起離任

許正宇稱中資助港融入國家發展大局具獨特角色；許正宇稱綠色和可持續金融資助計劃已批出逾

百宗申請

陳帆稱計劃第四季就過海隧道擠塞徵費具體方案諮詢公眾

龐建貽及黃思遠獲委任為海洋公園董事局主席及副主席

大埔區議會議席懸空，姚鈞豪失議員資格

林鄭月娥不評論國家領導人訪港行程，稱過往兩年未辦酒會

灣仔「限呎」住宅地至少收２０標書，長實信置等入標；灣仔住宅地共接獲２１份標書

深股通額度全日用５６﹒４億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用７７﹒５億元，外資

淨流入９２億元

金管局指首季信用卡交易總額按年跌１﹒１％；首季儲值支付工具總交易額按季跌２０﹒５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特區新班子》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

孫玉菡拒評會否出任勞福局局長，暫時專注目前工作

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

法德意三國首腦訪基輔，支持烏克蘭獲歐盟候選國地位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海昨增４宗陽性感染錄單位數，無社會面新增

全國昨新增本土陽性６４宗，北京酒吧疫情趨向緩和

台灣新增５﹒５萬宗本土確診，料下周降至５萬以下

學校快測維持至８月學年結束，謝師宴等宴會要減少

林緯遜料本港確診數字緩慢上升，幼稚園爆發風險較高

林鄭月娥稱疫情有反彈跡象，每日檢測過千宗確診

樓繼偉稱疫情防控現「類公地悲劇」，衝擊中國經濟

立法會因應疫情發展，取消下周二特首餞別午宴

第八輪檢疫酒店首批６２家共提供約２﹒３萬間房

美國駐華大使料中國「動態清零」政策維持到明年初

食環署澄清顧客快測要求只針對持批注酒牌處所

院舍員工須打三針，每日快測、每兩周做核酸檢測

國家醫保局累預撥２００億作新冠患者救治費用保障

政府僱員加強病毒檢測，約六成員工需每日檢測

學校呈報１４５宗確診，４學校有班別現群組感染

李立業指近日確診個案回升，公立醫院數字仍平穩

外交部回應防疫影響外商投資表示良好防控有利營商環境

傳反恐隊１６警員快測陽性，歐家榮：涉２０人染疫

港府隨時重啟９間體育館洪水橋設施提供二千暫託床位

民航局表示正與部分國家商談逐步增加定期國際客運航班

專家委員會指成人首兩劑復必泰疫苗間距延至８周

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｚｚ）

