《日入而息》傳人行受理螞蟻設金融控股申請，本港失業率略高預期

《今天重點》
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林鄭月娥稱疫情有反彈跡象，每日檢測過千宗確診；林鄭月娥不評論國家領導人訪港行程，稱過
往兩年未辦酒會；學校快測維持至８月學年結束，謝師宴等宴會要減少；院舍員工須打三針，每
日快測、每兩周做核酸檢測
俄羅斯交易所下周起容許當地經紀買賣１２隻港股；港交所指沒有與俄羅斯交易所進行合作
灣仔「限呎」住宅地至少收２０標書，長實信置等入標；灣仔住宅地共接獲２１份標書
消息指人行已受理螞蟻集團成立金融控股公司的申請
香港最新失業率回落至５﹒１％，但仍略高於預期
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《即日市況》
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恒指全日高收２２９點報２１０７５，科指高收１０６點報４６５３
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒９６％外資湧入，全周漲近１％三連揚
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《美元匯價》
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歐元回調時留意１﹒０４７０的支持
歐元最新報１﹒０５１９╱０５２３，日圓最新報１３４﹒７７╱８０
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《公司業績》
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德永佳（００３２１）年度純利下跌三成至１﹒９１億，派末期息１０仙
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《公司資訊》
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新世界（０００１７）杭州住宅項目首輪６０１伙即日沽清
港交所（００３８８）沒有與俄羅斯交易所進行合作
惠理集團（００８０６）５月底止管理資產總值約為７６億美元，按年跌４２％
德永佳（００３２１）去年底貨倉失火存貨損失約１﹒６２億元
金茂服務（００８１６）附屬購物管公司，涉４﹒５億人幣
ＥＳＲ（０１８２１）表示已改名為「ＥＳＲ Ｇｒｏｕｐ」
中國金融租賃（０２３１２）指黃嘉盛辭任首席財務官、葉逸聲接任
九毛九（０９９２２）附屬售餐飲品牌近８１％股權，涉約５１萬人幣
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《國企紅籌》
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中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌１３％
中國華融（０２７９９）銀保監會核准副總裁及財務總監任職資格
光大環境（００２５７）委任黃海清為主席，明日起生效
復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ１４於中國境內完成首例患者給藥
神華（０１０８８）５月煤炭銷售量按年跌１２﹒８％
五礦地產（００２３０）與銀行簽訂３５億元４年期俱樂部貸款協議
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《神州民企》
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浩澤淨水（０２０１４）積極物色投資者，並有潛在投資者感興趣
京東（０９６１８）零售ＣＥＯ辛利軍考慮推出餐飲外賣服務
中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年跌１３％
天立教育（０１７７３）中文簡稱改為「天立國際控股」，下周三生效
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《中國要聞》
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中國幣策「以我為主」，惟市料６月ＬＰＲ大概率持穩
中國第三艘航空母艦下水，命名「福建艦」
付剛峰任國投集團董事長，免去中國遠洋海運集團職務
國資委表示央企海外資產近８萬億，項目超過８０００個
上海機場５月國內客運量同比降９９﹒６％
習近平將主持金磚國家領導人第十四次會晤
同業存單基金強勢吸金，部分同業存單暫停申購
江西網絡主播徐國豪偷逃稅被罰１﹒０８億元
溫州將通過支付寶發放３０００萬元數字人民幣紅包
國開行原行長劉春生被開除黨籍，並移送檢察機關起訴
中央政治局表示加強黨的領導，走中國特色金融發展之路
教育部表示基層是引導畢業生就業重要方向，擴國企招聘
京東６１８促銷聯合１５地政府發放超７億元消費券；京東百度發布６１８消費趨勢報告，露營
、預製菜搜索熱度高
上海證監局表示對上海證券分析師黃卓採取監管談話措施
豆神教育收關注函表示核實是否具從事直播業務相關資質
上海對個人置換純電動車補貼１萬元人幣
傳中國與卡塔爾就投資全球最大ＬＮＧ項目擴建談判
浙江省５月規模以上工業增加值轉升１﹒５％
上海今年上半年將落地２７８個融資租賃項目
據報東方甄選擬自建供應鏈發展自營業務，早前被投訴產品質量不佳
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒２５％，報１５６４１﹒２６點
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《其他消息》
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以色列央行將與金管局聯手測試數字貨幣網絡風險；金管局與以色列銀行研究零售層面央行數碼
貨幣
俄羅斯交易所下周起容許當地經紀買賣１２隻港股
劉家獻稱醫管局將增加綜合診所，減少專科門診輪候時間
明年中學文憑試考試費升２％
有線證實新聞部高層許方輝以私人理由辭職，９月中起離任
許正宇稱中資助港融入國家發展大局具獨特角色；許正宇稱綠色和可持續金融資助計劃已批出逾
百宗申請
陳帆稱計劃第四季就過海隧道擠塞徵費具體方案諮詢公眾
龐建貽及黃思遠獲委任為海洋公園董事局主席及副主席
大埔區議會議席懸空，姚鈞豪失議員資格
林鄭月娥不評論國家領導人訪港行程，稱過往兩年未辦酒會
灣仔「限呎」住宅地至少收２０標書，長實信置等入標；灣仔住宅地共接獲２１份標書
深股通額度全日用５６﹒４億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用７７﹒５億元，外資
淨流入９２億元
金管局指首季信用卡交易總額按年跌１﹒１％；首季儲值支付工具總交易額按季跌２０﹒５％
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《特區新班子》
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孫玉菡拒評會否出任勞福局局長，暫時專注目前工作
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《俄烏開戰》
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法德意三國首腦訪基輔，支持烏克蘭獲歐盟候選國地位
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《新冠肺炎》
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上海昨增４宗陽性感染錄單位數，無社會面新增
全國昨新增本土陽性６４宗，北京酒吧疫情趨向緩和
台灣新增５﹒５萬宗本土確診，料下周降至５萬以下
學校快測維持至８月學年結束，謝師宴等宴會要減少
林緯遜料本港確診數字緩慢上升，幼稚園爆發風險較高
林鄭月娥稱疫情有反彈跡象，每日檢測過千宗確診
樓繼偉稱疫情防控現「類公地悲劇」，衝擊中國經濟
立法會因應疫情發展，取消下周二特首餞別午宴
第八輪檢疫酒店首批６２家共提供約２﹒３萬間房
美國駐華大使料中國「動態清零」政策維持到明年初
食環署澄清顧客快測要求只針對持批注酒牌處所
院舍員工須打三針，每日快測、每兩周做核酸檢測
國家醫保局累預撥２００億作新冠患者救治費用保障
政府僱員加強病毒檢測，約六成員工需每日檢測
學校呈報１４５宗確診，４學校有班別現群組感染
李立業指近日確診個案回升，公立醫院數字仍平穩
外交部回應防疫影響外商投資表示良好防控有利營商環境
傳反恐隊１６警員快測陽性，歐家榮：涉２０人染疫
港府隨時重啟９間體育館洪水橋設施提供二千暫託床位
民航局表示正與部分國家商談逐步增加定期國際客運航班
專家委員會指成人首兩劑復必泰疫苗間距延至８周
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