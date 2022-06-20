《地產人眼－盧展豪》疫市下，黃金街舖新常態

《地產人眼》一場疫情令香港黃金地段的舖市大執位，其中舖租曾貴絕全球街道的銅鑼灣羅

素街便有不少國際名店撤離，改由民生商店及飲食品牌進駐。其中英國名牌Ｂｕｒｂｅｒｒｙ於

早前遷出的金朝陽中心旗艦店，便獲餐飲集團以約１００萬元承租，並開設本港首間「變形金剛

」主題餐廳，勢吸引大批粉絲前來打卡。依筆者看，以月租百萬元開設餐廳絕不簡單，可是能以

此價進駐本地人流最旺的街道，藉此提升品牌知名度，已經很划算。



羅素街曾是全球舖租最貴的地段，疫情前名店雲集，吸引不少旅客前往街上的Ｐｒａｄａ、

Ｂｕｒｂｅｒｒｙ、Ｓｗａｒｏｖｓｋｉ，以及時代廣場門店ＬＶ及Ｆｅｎｄｉ等掃貨。這些商

戶相繼撤出後，部分由民生商戶取代，今次是近１０年來首宗餐飲業租戶進駐此街。



事實上，在內地自由行的高峰期，Ｂｕｒｂｅｒｒｙ曾於２０１５年以８８０萬元續租，其

後租金回落至每月約２００萬元。這次餐飲集團Ａ Ｌａ Ｃａｒｔｅ與孩之寶合作於羅素街開

設「變形金剛」餐廳，租金為舊租的一半，更較高峰期跌近九成，屬相宜水平。



依筆者看，雖然在港購物有信心保證，惟近年愈來愈多內地人出國旅遊，加上現時代購、網

購成風，他們購買名牌的渠道更多，無需特意前來香港購買。此外，本地的大型商場愈來愈多，

商場能提供不同面積舖位供選擇，加上其商戶管理及宣傳推廣等配套，有助增加人流和消費。由

此可見，雖然核心區街舖在熙來攘往的大街上夠吸睛，可輕易吸納人流及取得宣傳效果，惟隨著

消費模式的轉變，街舖面對的競爭將愈來愈大，故此於正式通關後，羅素街等核心消費區能否重

回昔日光景，仍是未知之數。



此外，疫情持續約２年多，本地封關多時，尚未見通關時間表，不少核心區業主寧可減租，

並以短約形式租出旺舖，吸引不少民生品牌趁機進駐，藉此在旺市吸納客源及提升知名度，只要

暢旺人流具消費力，足以抵銷高昂租金，亦是有利可圖，屬互惠互利之策。



筆者相信，今次「變形金剛」主題餐廳進駐羅素街，便是看準此處的人流及消費暢旺，測試

水溫之餘，亦藉此提升品牌知名度，為進駐內地龐大市場做好準備。

《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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