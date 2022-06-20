《出旗制勝－麥穎儀》京東６１８下單金額創新高，惟增幅歷年最慢

《出旗制勝》聯儲局主席鮑威爾早前重申儲局非常專注將通脹恢復至２％。上周五（１７日

）美股三大指數個別發展，道指反覆偏軟微跌０﹒１３％；納指及標指升１﹒４３％及

０﹒２２％。恒指今早（２０日）低開１２６點，跌幅一度擴大至２３５點。恒指近日沿５０天

？於２１，０００水平上下徘徊，中午收市報２１１０９點，微升３４點。投資者如看好恒指，

或可留意恒指購２７６８４，行使價２２０００點，實際槓桿１１﹒５倍，引伸波幅２４﹒７％

，換股比率８８００兌１，２０２２年０９月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽１７１５２

，行使價１８６００點，實際槓桿７﹒９倍，引伸波幅３２﹒５％，換股比率８６００兌１，

２０２２年１０月２８日到期。

年中電商節６１８正式結束，京東（０９６１８）６１８期間累計下單金額超３７９３億人

民幣，再創新高，並較去年高１０﹒３％。惟增幅對比去年的２７﹒７％顯著放緩，同時為歷年

最慢。今早股價低開逾１％，並一度跌近７％，低見２４３﹒２元，中午收報２５３﹒６元，跌

２﹒９％。京東股價自５月底一段升浪令股價重上２４０元之上，近日於２４０－２６０元區間

上落，暫時仍企穩１００天線之上。投資者如看好京東，或可留意京東購１６１０２，行使價

３２２﹒２６６元，實際槓桿５８倍，引伸波幅６１﹒７％，換股比率９７﹒６５６兌１，

２０２２年０９月２９日到期；如看淡，或可留意京東沽１６０９２，行使價２２４﹒６０９元

，實際槓桿２﹒５倍，引伸波幅６５﹒１％，換股比率９７﹒６５６兌１，２０２２年１２月

２９日到期。

阿里（０９９８８）今早低開２％後跌幅一度擴大至４﹒６％至９９﹒６５元，再次考驗

１００元關口。中午收市跌幅暫時可以收窄至１％，報１０３﹒５元。根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ

網站資料，上周輪證資金流可見，樂觀悲觀情緒資金比例約為６：４，上周五樂觀比例更佔

７７％，或反映投資者以買入阿里認購及牛證，或沽出其認沽及熊證的部署為多。投資者如看好

阿里，或可留意阿里購１８１３６，行使價１１５元，實際槓桿４﹒３倍，引伸波幅６３﹒２％

，換股比率１００兌１，２０２２年１０月２８日到期；如看淡，或可留意阿里沽１１４３２，

行使價８５元，實際槓桿３﹒８倍，引伸波幅７０﹒３％，換股比率５０兌１，２０２２年０９

月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

