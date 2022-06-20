《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》市場憂慮瑞士和英國加息對經濟影響，港股上周五（１０日）跟隨外圍低開

１２８點後倒升重上２１１００點水平和２０天線。後市料維持橫行震蕩格局，於２０７００點

之２２０００點附近波動。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（１６日）過去５個交易日，恒指

牛證合共錄得約２﹒５億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１﹒７１億

港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價

２０４００點至２０６９９點之間，累計相當約１９２４張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２１５００點至２１７９９點之間累計了相當約１０９７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至２６﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

２﹒６個波幅點至２９﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒２個波幅點至２６﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至

３０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升３﹒１個波幅點至４１﹒０％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３２﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒２個波幅點至３６﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至

１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２８﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至１８﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升２﹒８個波幅點至３６﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至

２８﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約９３３０萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約４５０元至４６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒９倍至９﹒７倍；另外，美團相

關認購證及牛證期內錄得約８６５２萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２５０元至２６９元

附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒８倍至５﹒０倍。

至於看淡資金流方面，期內京東（０９６１８）的相關認沽證及熊證合共錄得約１１５４萬

元資金淨流入部署。京東認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１９５元至２１４元附近的

中期價外條款，實際槓桿約４﹒０倍至４﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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