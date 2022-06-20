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即市新聞

20/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》反覆橫行居多，上升軌支持不容有失

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５０％，局勢
則分別屬於向好和向淡。今天（２０日）美股假期休市，港股反覆橫行居多，也許大家會期望大
市可以迅速往上揚升，但筆者認為，只要上周低位未持可以守得穩，恒指於本月內仍有機會往上
突破本月１６日高位２１５４６；至於本月９日高位２２１４３，則料仍有很大的短期阻力。自
３月１５日低位１８５８４和５月１０日低位１９１７９引伸上來的上升軌支持不容有失，否則
，中期市況將獲確認轉淡。
　　客觀而言，目前好淡雙方於實力上已經十分接近，好友失去了早前的優勢。因此，本周內好
友必須重奪市場控制權，令淡友的再攻意欲下降。期間投資者應採取非常客觀的應市態度，提防
市況多變；於未有明顯的圖表形勢轉變前，不應貿然入市增加持貨。上周四（１６日）恒指陰陽
燭日線圖呈「大陰燭」，所產生的利淡威力實在不容被忽視。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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