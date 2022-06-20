《一周攻略－周進略》美聯儲若本無我，怎打倒昨日的我？

《一周攻略》上周說過，有別海嘯後經驗，聯儲暫以緊為先，議息結果所見，事態發展正是

如此。

有趣的是，加息四分三厘，外界認為是鮑威爾以今日的我打倒昨日的我。可不是嗎？不久前

才說，四分三厘的加息幅度不在考慮之列，可轉眼間，卻又跟隨市場風向，利率期貨大力押注於

四分三厘加幅，結果完全一樣。究竟哪個版本才是可信？抑或美聯儲主席之言，甚至局方所有大

員的言論，都不可信？



＊別跟央行對著幹？別跟市場對著幹？＊



誠然，不少人以為，局方縱使沒有點石成金的能耐，但也真的可以完全無視外界想法，只需

根據手上大量數據，以局方大員的才智，一切按既定時間表進行，所有計劃成竹在胸，便可以左

右大局。

然而，這只是外界對於美聯儲作為央行角色的誤解。是的，市場流傳的所謂智慧，說不能跟

美聯儲對著幹。那當然有道理，對於任何一個投資者或交易員而言，審時度勢，別要在重大消息

或關鍵數據公布前，貿然押下大注，幾乎時行內基本要求。



＊期望管理得法，政策事半功倍＊



不過，上述所言，只是從個人角度看全局。反過來說，美聯儲又怎可能與市場集體智慧對著

幹呢？尤其考慮過去１０多年，金融海嘯後的變化，由伯南克到耶倫到鮑威爾，一脈相承的就是

與市場的溝通，作為期望管理的主要工具，令市場與央行之間有共識，令央行要推行貨幣政策之

時，可以事半功倍，所有這些，在在說明了，局方重視市場中人真金白銀的押注，根本不是純粹

超然物外，而其實是看來局外人的一個局內人。

是的，大家不難發現，起碼過去１０多年，幾乎市場押注所預期的，局方差不多肯定開出同

樣的結果，這除了是外界預視能力高，更可能是局方尊重這種綜合所有資訊的市場機制，而不是

勉強由上而下，把隨時有可能反彈效果不彰的決策硬推。



＊與其硬套公式，不如順勢而為＊



故此，外界固然可以隨時改變押注和賠率，局方又何嘗不是？一般觀察或評論者，往往以一

些本身相信的既定公式，又或本身猜想局方跟隨的既定公式，硬套數據進去，以為這個黑盒一定

可以有完美答案，可其實真正答案，可能比想像中更公開透明，不就是大家本身打算以之圖利的

押注變化上？

有此基本概念的不同，自能欣賞局方謙虛接受本身的不是，與其針對其打倒昨日的我，倒不

如讚賞其無我，沒有太執著於之前的既定想法，可以靈活地順勢而為，由市場參與者給予綜合意

見，再定下市場與央行的政策均衡點，一切便可順利推行，因為根本所有推行的，就是大家所想

的。



＊落後形勢？後發先至！＊



顯然，目前局方所想的，自然是盡快扭轉落後形勢之感，提速加息，並同步進行退市縮表，

以至之後幾次議息，都盡量多加一點，便有望改變預期，繼而後發先至。

當然，如此一來，本欄只好維持之前的想法，短期縱有反彈，投資者亦只能以較小注碼投入

，所謂博反彈，博中可以，博中亦無傷大雅，始終不能以單邊升市甚至單邊跌市視之。但可以設

想，這上半年的慘淡市況，慢慢會變成上落市拉鋸，甚至逐步醞釀一波新行情的出現，只是在曙

光出現前，投資者要好好保存實力，不要勉強而導致無謂損失。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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