《盤後部署》政策帶動內房車股上漲，港股料２１８００現阻力

《經濟通通訊社２０日專訊》港股今天先跌後升，低開１２６點報２０９４８，早段跌至

２０８３９後反彈，高見２１１７５，半日升３４點報２１１０９。午後走勢反覆向好，惟在

２１１７１遇上阻力。恒指收報２１１６３，升８８點或升０﹒４２％，主板成交

１３１８﹒５２億元。國企指數報７３９９，升３１點或升０﹒４３％。恒生科技指數報

４６５７，升４點或升０﹒０９％。

內地股市個別發展。上證綜合指數報３３１５，跌１點或跌０﹒０４％，成交

５２７７﹒５２億元人民幣。深證成分指數報１２４８７，升１５５點或升１﹒２７％，成交

３３９３﹒３７億元人民幣。



＊新東方在綫再挫逾三成＊



港股今天總成交額較上個交易日少５４４﹒６億元，資金流入額亦少３１﹒５億元，重磅藍

籌股ＡＴＭＸＪ當中，只有阿里巴巴（０９９８８）成交額多於５０億元。整體科技股表現一般

，反而內房及汽車股帶動大市上升，繼續板塊「輪住炒」，在炒股不炒市的情況下，恒指短線料

維持區間上落。目前仍沿著２０天線上升，保力加通道持續平坦，下個阻力位相信在１００天線

２１８００點。

上星期教育股爆升，惟今天有回吐。當中，新東方在綫（０１７９７）遭招商證券降評級至

中性，股價日內急跌３２﹒０８％，報１６﹒９８元；同系的新東方（０９９０１）跌

３﹒６５％，報１５﹒８６元。筆者認為教育股炒作已步向尾聲，本星期應輪到內房股。



＊碧服宜３６元先食胡＊



溫州住建局再發布１５項支持合理購房需求的政策，刺激內房及物管股顯著反彈。首五隻表

現最佳的藍籌股均屬內房及物管股，最好表現的是碧桂園服務（０６０９８），午後升幅一度擴

大逾１５％，收市升１５％，報３２﹒２元；同系的碧桂園（０２００７）升７﹒１９％。

今天多隻內房股均見大陽燭，碧服雖然尚未突破６月９日的橫行區高位３２﹒６元，但１０

及２０天線開始回升，現時９日ＲＳＩ只有６１﹒８８，短線估計仍有升幅。不過，今天內房股

轉升只因受惠地方政策，債務問題未充分解決，基本面仍有待改善，投資者宜以短線炒為主。以

碧服為例，在３６至４０元有不少蟹貨，在低位買入的投資宜先於３６元食胡。



＊京東料整固待破＊



「６１８」電商節正式結束。京東（０９６１８）公布整個６１８期間，累計下單金額超

３７９３億元人民幣，意味較去年的３４３８億元人民幣高１０﹒３％，但較去年２７﹒７％增

幅顯著放緩，亦為歷年最慢。股價今天低開１﹒２３％，中段跌幅曾擴大至近４％，收市跌

２﹒６％，報２５４﹒４元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，京東是日錄得４﹒６８億元資金淨流入，大戶主動買入比

率亦有５９：４１，某程度反映投資者並非對京東今年６１８的表現看得太淡。技術上，股價已

連續三個交易日在２４０元至２６０元附近上落，而主要平均線趨勢繼續向上，保力加通道維持

穩中向上形態，估計京東處整固待破格局，重上２８０元水平。筆者建議持貨者，若股價跌穿５

月１２日低位１８４﹒５元至６月９日高位２６２元升浪的３８﹒２％回調目標約２３２元，才

考慮止蝕。



＊小鵬回至１１５元可部署＊



上海宣布購買電動客車將予一次性１萬人民幣補貼，多隻車股報喜，尤以「蔚小理」升幅較

大。當中，小鵬（０９８６８）日內高見１２４元，收市升１３％，報１２１﹒７元。

部署方面，目前小鵬的１０天及２０天線趨勢仍向上，保力加通道亦開始擴闊，惟９日

ＲＳＩ已升至７４，進一步逼近超買區，投資者可待回至１１５元部署，上望１３５﹒７元（１

月４日高位１９９﹒５元至３月１５日的低位７１﹒８５元之５０％反彈位）。（ｅｒ）

