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20/06/2022 17:56

《台股攻略－黃振宇》台股連續第三日大跌，失守１５４００點

　　《台股攻略》儘管上周五（１７日）美股反彈，但台股連續第三日大跌，今日（２０日）小
幅開高，在航運股破底及電子股受地震影響下，引發恐慌性賣壓，金融股翻黑，加權指數終場大
跌２７３﹒６８點，收在最低１５３６７﹒５８點，失守１５４００點大關，成交金額縮減至
２６４９﹒９１億元（新台幣．下同）。
　　權值股今日表現疲弱，台積電在尾盤失守，終場跌３元，以４９８元作收，影響大盤跌約
２６點；其餘權值股部分，大立光下跌３﹒２８％，收在１６２０元；鴻海小跌０﹒５元，收
１０９元。今日運輸類股成重災區，漢翔重挫跌停，貨櫃三雄中的萬海及長榮跌超過８％，陽明
亦跌超過６％。散裝航運同樣弱勢，新興及裕民跌超過７％，中航亦跌超過８％，以致運輸指數
大跌７％，為盤面上最弱勢類股。金融股尾盤亦翻黑下挫，台企銀跌超過３％最弱勢，開發金、
合庫金、國泰金及永豐金尾盤終場下挫超過２％。鋼價仍受通脹及地緣政治等因素干擾，需求偏
弱，衝擊鋼鐵股股價頻頻破底，東和鋼鐵、海光及美亞大跌超過８％。
　　在高通脹、加速升息及經濟硬著陸的疑慮下，美股持續中期修正，無助台股表現，加權指數
短期將反覆震盪，但預期下半年通膨有望逐步降溫，升息動作亦可望趨緩和。在中國方面，清零
過後積極展開刺激經濟措施，隨著中國官方作多力道加大，有利帶動台商業績走揚。台股經過年
初以來的大幅修正後，許多企業市盈率滑落至１０倍附近甚至以下，投資價值陸續浮現，建議可
利用急跌逢低收集績優股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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