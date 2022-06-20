《台股攻略－黃振宇》台股連續第三日大跌，失守１５４００點

《台股攻略》儘管上周五（１７日）美股反彈，但台股連續第三日大跌，今日（２０日）小

幅開高，在航運股破底及電子股受地震影響下，引發恐慌性賣壓，金融股翻黑，加權指數終場大

跌２７３﹒６８點，收在最低１５３６７﹒５８點，失守１５４００點大關，成交金額縮減至

２６４９﹒９１億元（新台幣．下同）。

權值股今日表現疲弱，台積電在尾盤失守，終場跌３元，以４９８元作收，影響大盤跌約

２６點；其餘權值股部分，大立光下跌３﹒２８％，收在１６２０元；鴻海小跌０﹒５元，收

１０９元。今日運輸類股成重災區，漢翔重挫跌停，貨櫃三雄中的萬海及長榮跌超過８％，陽明

亦跌超過６％。散裝航運同樣弱勢，新興及裕民跌超過７％，中航亦跌超過８％，以致運輸指數

大跌７％，為盤面上最弱勢類股。金融股尾盤亦翻黑下挫，台企銀跌超過３％最弱勢，開發金、

合庫金、國泰金及永豐金尾盤終場下挫超過２％。鋼價仍受通脹及地緣政治等因素干擾，需求偏

弱，衝擊鋼鐵股股價頻頻破底，東和鋼鐵、海光及美亞大跌超過８％。

在高通脹、加速升息及經濟硬著陸的疑慮下，美股持續中期修正，無助台股表現，加權指數

短期將反覆震盪，但預期下半年通膨有望逐步降溫，升息動作亦可望趨緩和。在中國方面，清零

過後積極展開刺激經濟措施，隨著中國官方作多力道加大，有利帶動台商業績走揚。台股經過年

初以來的大幅修正後，許多企業市盈率滑落至１０倍附近甚至以下，投資價值陸續浮現，建議可

利用急跌逢低收集績優股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

