《窩輪豪情－梁業豪》恒指宜上企２０６９９

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業

、資訊科技業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

份現為理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）與蔚來（０９８６６），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股份，則宜首選中海油（００８８３）、網易（０９９９９）與中信股份（００２６７）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、必需性消費業與金融業。此

外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為理想汽車、藍月亮

（０６９９３）與中國海外（００６８８），可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考

。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選中海油、網易與中石

油（００８５７）。

恒指牛證重貨區現位於２０４００－２０４９９共有１７隻牛證，涉及對沖用的恒指期貨好

倉達１０３１張。另一方面，收回價位於２０６００－２０６９９間的牛證共有２２張，涉及對

沖用的恒指期貨好倉達８８９張，好友須守穩於其上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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