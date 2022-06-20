《談國論企－黎偉成》中俄互相支持核心利益和戰略協作

《談國論企》中國國家主席習近平自２０２２年６月１５日起至２４日的１０日裏，與俄羅

斯總統普京先後４次進行不同形式緊密聯繫和接觸，不僅充分表明中俄兩國前所未見的十分密切

關係，更正面警告美國以及其追隨者多種多樣和頻仍破壞的詭計，絕對不得逞。中國加大力度聯

俄，共同狠狠反擊美帝肆無忌憚聯群圍堵、攬炒，和團結新興、發展中國家或地區以至歐洲等世

界各國推行多邊主義，正義一定打倒邪惡。



＊中俄強化合作對美帝圍堵攬炒是重大反擊＊



國家主席習平是於６月１５日下午同俄羅斯總統普京的通電話，肯定是國際政壇２０２２年

大事，最是重要之處當然為：習近平對普京十分明確地表示「中方願同俄方繼續在涉及主權、安

全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海

合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國

際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，言雖不多，語甚深遠，重點有：

（一）凡是涉及「主權」和「安全」等，都是中俄兩國的核心利益，和重大關係問題，故雙

方要相互支持，及密切戰略合作，而這是「繼續」的相互支持和密切戰略合作，意即：承前啟後

，繼往開來，足見中俄兩個國家的關係，非比尋常。

尤其是習近平於３月１８日應約同美國總統拜登作視頻通話，談到俄羅斯對烏克蘭採取特別

軍事行動之見時，強調「我們向來從事情的是非曲直出發獨立自主作出判斷」，時隔約３個月所

發生的種種言與行事故，終於在此番與普京通電話所作之言，直接了當地道出「是非曲正」的答

案：

在（Ｉ）「主權」和「安全」方面，於俄羅斯１６５４年俄羅斯沙皇時期所簽的《佩列亞斯

拉夫主權宣言》，烏克蘭已併入俄國，到１９２０年加入蘇聯，而烏克蘭在蘇聯１９９１年解體

後便宣布獨立，於２０１４年簽署《明斯克協議》同意保持中立和不結盟，始使俄烏暫且「相安

」。惟美國於２０２２年推手弄出一個支持烏克蘭「自主考慮」加入北約和歐盟，更不斷主動造

假和煽風點火，挑起矛盾，使俄羅斯與烏克蘭關係瞬即惡化和得採取特別軍事行動，此為普京所

言之要維護俄羅之主權、安全者也。

要指出，美國「陰毒王」拜登是以「不同意識形態」作為「號召」推手弄出的惡局，既然「

適用」俄羅斯，對「不同意識形態」的中國又如何？由「混世魔王」特朗普，到「陰毒王」拜登

，都是反覆不斷地圍堵、攬炒中國，故拜登今日之對俄羅斯，實際亦劍指中國。

由是中俄要加強相互支持和密切兩國戰略協作，乃必然而然之舉，但兩國並不是全然反美抗

美，而是（ＩＩ）要「加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協

調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方

向發展」，是之為兩大國之量度和風骨。



＊聯手推動國際秩序更加公正合理方向發展＊



由是（二）中俄的兩國高層在短短１０日之間頻頻交往，特別是習近平在６月１７日晚便應

激以視頻方式出席第２５屆聖彼得堡國際經濟論壇，不僅強調要提振發展夥伴關係，更指出要「

摒棄脫勾、斷供、單邊制裁、極限施壓，消除貿易壁壘，維護全球產業鏈供應鏈穩定，攜手應對

日趨嚴峻的糧食、能源危機，實現世界經濟復甦」，所暗指的當然是美國，更為誰都知道的事情

。

再看習近平與普京於６月１５日的通電話，所披露的：今年以來，面對全球性動盪變革，中

俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進，黑海－－－－布拉戈維申斯克公路橋實現通

車，打通一條兩國互聯互通的新通道；並強指出「中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠」。

至於（三）普京在通電話中表示：「今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出

的全球安全倡議，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內地，願同中方加強

多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力」，是之為對習近

平提出涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作等的強烈回應

。

兩國領導人的交往更為密切：習近平還會在（１）６月２３日以視頻方式主持的金磚國領導

人第１４次會議，以《構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代》發表重要講話；和（２）在

６月２４日主持全球發展高層對話會，發表《構建新時代全球發展夥伴關係，攜手落實２０３０

年可持續發展議程》，據稱金磚國家領導人、有關新興市場國家及發展中國家領導人將出席會議

。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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