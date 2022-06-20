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即市新聞

20/06/2022 09:24

《異動股》中石化低開２％，遭高盛降至賣出，紐油暴挫近７％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上周五油價下跌，三桶油今天開市受挫。中石化
（００３８６）現價跌２％，報３﹒４３元，該股成交約３３８萬股，涉資１１５９萬元；中石
油（００８５７）跌１﹒９９％，報３﹒７９元；中海油（００８８３）跌２﹒８５％，報
１０﹒２２元。

　　大行高盛跟進三桶油，當中中石化看得最淡，調低兩成目標兼降評級，列表如下：
　
　　　股份╱編號　　　　　目標價變動　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　中石化　　　　４﹒００→３﹒２０　　中性→賣出
　　（００３８６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　中石油　　　　６﹒００→５﹒９０　　維持買入　
　　（００８５７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　中海油　　　１４﹒３０→１４﹒９０　維持買入　
　　（００８８３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊市場擔心高通脹打擊經濟＊

　　瑞士央行上周四（１６日）意外加息０﹒５厘，為十五年來首度加息，市場憂慮通脹風險已
蔓延全球，並有機會對全球各地造成經濟打擊，油價急挫。
　　上周五（１７日）紐約期油急跌６﹒８％或８﹒０３美元，收報每桶１０９﹒５６美元，按
周七星期以來首度轉跌，跌９﹒２％；布蘭特期油跌５﹒６％或６﹒６９美元，收報每桶
１１３﹒１２美元，按周跌７﹒３％。
　　現時，恒生指數報２０９４８，跌１２６點或跌０﹒６０％，主板成交４８﹒４３億元。國
企指數報７３２５，跌４２點或跌０﹒５７％。恒生科技指數報４６２５，跌２７點或跌
０﹒５９％。
　　即月期指新報２０８７８，跌１１７點，低水７１點。即月國指期貨報７２８１，跌４８點
，低水４５點。即月科指期貨新報４６３５，跌２４點，高水９點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　３﹒４３元　　　　跌２％
　　中石油（００８５７）　　３﹒７９元　跌１﹒９９％
　　中海油（００８８３）　１０﹒２２元　跌２﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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