《異動股》中石化低開２％，遭高盛降至賣出，紐油暴挫近７％

《經濟通通訊社２０日專訊》上周五油價下跌，三桶油今天開市受挫。中石化
（００３８６）現價跌２％，報３﹒４３元，該股成交約３３８萬股，涉資１１５９萬元；中石
油（００８５７）跌１﹒９９％，報３﹒７９元；中海油（００８８３）跌２﹒８５％，報
１０﹒２２元。
大行高盛跟進三桶油，當中中石化看得最淡，調低兩成目標兼降評級，列表如下：
股份╱編號 目標價變動 評級變動
（元）
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中石化 ４﹒００→３﹒２０ 中性→賣出
（００３８６）
中石油 ６﹒００→５﹒９０ 維持買入
（００８５７）
中海油 １４﹒３０→１４﹒９０ 維持買入
（００８８３）
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＊市場擔心高通脹打擊經濟＊
瑞士央行上周四（１６日）意外加息０﹒５厘，為十五年來首度加息，市場憂慮通脹風險已
蔓延全球，並有機會對全球各地造成經濟打擊，油價急挫。
上周五（１７日）紐約期油急跌６﹒８％或８﹒０３美元，收報每桶１０９﹒５６美元，按
周七星期以來首度轉跌，跌９﹒２％；布蘭特期油跌５﹒６％或６﹒６９美元，收報每桶
１１３﹒１２美元，按周跌７﹒３％。
現時，恒生指數報２０９４８，跌１２６點或跌０﹒６０％，主板成交４８﹒４３億元。國
企指數報７３２５，跌４２點或跌０﹒５７％。恒生科技指數報４６２５，跌２７點或跌
０﹒５９％。
即月期指新報２０８７８，跌１１７點，低水７１點。即月國指期貨報７２８１，跌４８點
，低水４５點。即月科指期貨新報４６３５，跌２４點，高水９點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石化（００３８６） ３﹒４３元 跌２％
中石油（００８５７） ３﹒７９元 跌１﹒９９％
中海油（００８８３） １０﹒２２元 跌２﹒８５％
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（ｅｒ）
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