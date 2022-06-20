《異動股》新東方在綫低開８％，據報「東方甄選」擬自建供應鏈

《經濟通通訊社２０日專訊》新東方在綫（０１７９７）現價跌８％，報２３元，該股成交

約２９３萬股，涉資６７４１萬元；新東方（０９９０１）無升跌，報１６﹒４６元；東方教育

（００６６７）無升跌，報４﹒３１元；中教（００８３９）無升跌，報７﹒３元。

據內媒《澎湃新聞》從消息人士處獲悉，東方甄選正在嘗試自建供應鏈，未來將大力發展「

東方甄選」自營產品。目標是把東方甄選打造成一個品牌。上述人士透露，考慮自建供應鏈主要

是為了保證售後和產品質量。另外，自建供應鏈確實可以降低產品成本。

多位業內人士確認，「東方甄選」目前尚未有自身的供應鏈，主要負責引流，發貨和售後大

部分由品牌方負責。值得注意的是，近日已有消費者反饋在直播間購買到質量不佳的產品。有電

商行業業內人士向透露，東方甄選目前對各大品牌商不收取坑位費，採取的是純佣金模式，約在

１０％－２０％左右。

現時，恒生指數報２０９４８，跌１２６點或跌０﹒６０％，主板成交４８﹒４３億元。國

企指數報７３２５，跌４２點或跌０﹒５７％。恒生科技指數報４６２５，跌２７點或跌

０﹒５９％。

即月期指新報２０８９０，跌１０５點，低水５９點。即月國指期貨報７２９０，跌３９點

，低水３６點。即月科指期貨新報４６３６，跌２３點，高水１０點。

上證綜合指數報３３１５，跌１點或跌０﹒０３％，成交４０﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４０５，升７３點或升０﹒６０％，成交２５﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） ２３元 跌８％

新東方（０９９０１） １６﹒４６元 無升跌

東方教育（００６６７） ４﹒３１元 無升跌

中教（００８３９） ７﹒３元 無升跌

希望教育（０１７６５） ０﹒６１元 升１﹒６７％

思考樂（０１７６９） ０﹒８８元 無升跌

天立教育（０１７７３） １﹒３２元 升３﹒１３％

中國春來（０１９６９） ２﹒０８元 無升跌

創聯教育（０２３７１） ０﹒０４４元 無升跌

宇華教育（０６１６９） １﹒３７元 升１﹒４８％

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（ｅｒ）

