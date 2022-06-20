《異動股》內房午後繼續高漲，碧服擴大至升１４％，中海外升９％

《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升１４﹒２９％，報３２元，

該股成交約２６０９萬股，涉資７﹒９９億元。

溫州住建局再發布１５項支持合理購房需求的政策，包括降低首套、二套商貸首付比例；首

次在市區買房給予購房款０﹒６％的消費補助；提高公積金貸款額度和降低首付比例；利用房票

加速拆遷安置等。

此外，中國ＬＰＲ持穩，有利於避免中美息差倒掛加劇，境內外人民幣雙雙拉高至６﹒６８

一線。人行周一開展１００億人幣逆回購操作，投放持平到期。銀行間７天期回購利率走高，１

天期品種基本持平；１０年期國債期貨和現券下跌。

內房板塊午後升勢持續；碧桂園（０２００７）升８﹒１２％，報４﹒６６元，以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅８﹒６２％；龍湖（００９６０）升５﹒４９％，報３３﹒６５元，

；中海外（００６８８）升９﹒６６％，報２３﹒８５元；潤地（０１１０９）升８﹒２％，報

３４﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒４１％。

現時，恒生指數報２１０８６，升１１點或升０﹒０５％，主板成交１０１６﹒３４億元。

國企指數報７３６５，跌１點或跌０﹒０２％。恒生科技指數報４６２５，跌２７點或跌

０﹒６０％。

即月期指新報２１０１８，升２３點，低水６８點。即月國指期貨報７３２５，跌４點，低

水４１點。即月科指期貨新報４６３６，跌２３點，高水１０點。

上證綜合指數報３３１４，跌１點或跌０﹒０６％，成交４５０８﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４９５，升１６４點或升１﹒３３％，成交５４３０﹒４６億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ３２﹒００元 升１４﹒２９％

碧桂園（０２００７） ４﹒６６元 升８﹒１２％

龍湖（００９６０） ３３﹒６５元 升５﹒４９％

中海外（００６８８） ２３﹒８５元 升９﹒６６％

潤地（０１１０９） ３４﹒１０元 升８﹒２０％

天譽（０００５９） ０﹒１１元 升２３﹒６０％

正榮地產（０６１５８） ０﹒６１元 升１２﹒９６％

旭輝（００８８４） ３﹒４４元 升１２﹒０５％

融創服務（０１５１６） ４﹒６９元 升１１﹒１４％

祥生（０２５９９） ０﹒６２元 升２１﹒５７％

易居（０２０４８） １﹒３２元 升７﹒３２％

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（ｈｃ）

