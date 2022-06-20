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即市新聞

20/06/2022 12:12

《午市前瞻》油價跌勢始現，專家指三桶油好消息出盡不宜再撈

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收報２１１０９，升３４點或０﹒１６％，主板
成交８３３﹒２４億元。恒生中國企業指數報７３７３，升５點或０﹒０８％。恒生科技指數報
４６３１，跌２２點或０﹒４８％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、京東集團－ＳＷ（０９６１８）
及騰訊控股（００７００）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０３﹒５元，跌１元或０﹒９６％，成交
４１﹒０９億元；京東集團－ＳＷ收報２５３﹒６元，跌７﹒６元或２﹒９１％，成交
２５﹒４３億元；騰訊控股收報３６８﹒８元，跌０﹒６元或０﹒１６％，成交２４﹒３８億元
。國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、京東集團－ＳＷ及騰訊控股。科指三大成交股份依
次為阿里巴巴－ＳＷ、京東集團－ＳＷ及騰訊控股。

＊張智威：港元弱勢，港股或試２００００點＊

　　恒指繼續徘徊於廿天線附近，今早低開１２６點，開市後重磅科技股略為回彈，恒指收窄跌
幅，其後全線內房股抽升，５隻藍籌內房股雄據升幅榜首，一度帶動大市轉升。信誠證券聯席董
事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指過去連續５個交易日沿廿天線遊走，預期恒指將較上半
個月為弱，估計將於２１０００點附近上落。他指，大市或要於期結日前後才會出現較明顯方向
，但美元強勢，港元持續觸及弱方兌換保證將不利股市，短期或須下試２００００點。

＊油股好消息出盡不宜撈＊

　　瑞士央行意外加息半厘震動市場，市場憂慮全球經濟衰退，國際油價上周五急跌穿１１０美
元水平，紐約期油急跌６﹒８％，報１０９﹒５６美元，布蘭特期油跌５﹒６％，報
１１３﹒１２美元，今日三桶油跟隨向下，中海油（００８８３）跌超過５％。張智威指油價早
前受惠的俄烏利好消息已消化完成，而且美國總統拜登早已預告要用盡所有方法壓低通脹，對油
價自然有不利影響，如今正是反映結果。
　　他指，目前油股所有好消息都消化完，股息亦派完，故已無謂撈底。此外，張智威預期油價
將會持續探底，更大有機會跌穿１００美元。

＊賭股、旅遊股不宜掂＊

　　澳門相隔八個月再出現新冠病毒本地感染，發現最少２１宗確診，牽涉兩個群組。學校即日
起停課，政府及公共部門除緊急及必須服務外，周一及周二關閉，今日濠賭股及其他旅遊股一同
受挫。張智威指目前澳門猶如半封城狀態，預期賭股之後或有小反彈，但短中線仍會受壓。而旅
遊股亦然，因內地維持動態清零政策，疫情反覆下旅遊股亦不宜沾手。（ｈｃ）

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