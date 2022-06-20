《娥姐錦囊－張賽娥》本港年底加息機會參半，日圓１３５算有支持

《娥姐錦囊》英、美、日等主要央行上周議息，其中，美國聯儲局決定加息０﹒７５厘，加

幅為近２８年來最大。由於香港銀行體系結餘仍近３０００億元，暫時無迫切性調整最優惠利率

，預料若美國持續加息，年底本港加息機率將約五成。

雖然本港最優惠利率不變，但近期不少銀行已調升定期存款利率，而香港住宅供需一向不平

衡，此前疫情嚴峻，物業交投減少，樓價仍可企穩，估計在加息陰影下，樓市既不會大升，亦不

會大跌。

日本央行上周五（１７日）一如預期按兵不動，但當地通脹正在醞釀中，待物價廣泛上漲時

，加息壓力便會遞增，估計日圓在１３５兌１美元水平將有初步支持，有投行甚至預測日圓可能

低見１５０算。

美國上周宣布加息０﹒７５厘，加幅比市場最初預期的半厘多，相信是當局管理市場預期及

避免經濟過熱的策略。目前美國高通脹成因，亦與疫情影響物流，以及俄烏戰爭令商品價格上漲

有關，後兩個因素不會長期持續，而在科技進步下，亞洲市場勞工供應增加，除了中國內地外，

印度及印尼等地的勞動力亦上升，有助遏抑長期通脹。今次美國大幅加息，可能是缺乏其他即時

方法令經濟降溫，稍後利率調整幅度，或會回復正常。

英倫銀行上周四（１６日）宣布加息０﹒２５厘，加幅遠低於美國，事後不少人批評英倫銀

行過於保守。事實上，英國通脹壓不小，但考慮到政治因素，未必如美國般一下子大幅加息。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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