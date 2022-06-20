【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒２億人幣，買小鵬沽中海油

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開１２６點，報２０９４８點。最高升１００點報

２１１７５點，最低跌２３５點報２０８３９點。恒指收報２１１６３點，升８８點或

０﹒４２％。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒２億元人民幣，減少４６﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）；淨賣

出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫

（０１７９７）。

主板成交１３１８﹒５２億元減少２９﹒２％。其中港股通成交３８１﹒９億元，佔總成交

２９％。



＊上海向個人發１千元購車補貼＊



上海市政府發布促進汽車消費補貼實施細則，自６月１日至１２月３１日，個人用戶報廢或

者轉讓非營業性小客車，並且在該市註冊的汽車銷售機構購買純電動小客車新車，上海將給予個

人用戶一次性１００００元人民幣購車補貼。

小鵬汽車升１３％報１２１﹒７元，北水淨買入２﹒６億元；理想汽車升４﹒８１％報

１３９﹒５元，北水淨買入２﹒４億元；協鑫科技跌０﹒６％報３﹒３元，北水淨買入１﹒４億

元。

中國海洋石油跌３﹒６１％報１０﹒１４元，北水淨賣出３﹒６億元；騰訊控股升

０﹒３８％報３７０﹒８元，北水淨賣出２﹒６億元；新東方在綫跌３２﹒０８％報１６﹒９８

元，北水淨賣出２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） ２﹒６４

理想汽車 （０２０１５） ２﹒４５

協鑫科技 （０３８００） １﹒４５

佳源國際控股 （０２７６８） １﹒１６

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒８０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒５７

騰訊控股 （００７００） －２﹒５９

新東方在綫 （０１７９７） －２﹒２９

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒１６

中國神華 （０１０８８） －１﹒９２

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