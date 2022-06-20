《美元走勢－羅明立》聯儲態度舉棋不定，美元或臨一定拋壓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒８３ １３５﹒４４ １３４﹒５０

歐元╱美元 １﹒０５２７ １﹒０５４３ １﹒０４７０

英鎊╱美元 １﹒２２３９ １﹒２２５３ １﹒２１９７

美元╱瑞郎 ０﹒９６５８ ０﹒９７１４ ０﹒９６３８

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８５００ ７﹒８４９０

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《美元走勢》上周美國聯儲局的ＦＯＭＣ議息會議一如市場預期加息７５個基點，但主席鮑

威爾在會後的記者會上表示如此大的加息幅度不會是常態，明顯在安撫市場。但高企的通脹和強

勁的勞動力市場或逼使聯儲局將緊縮進行下去。除加息外，聯儲局也在本月開始縮表操作，縮表

幅度比２０１７－２０１９年的更加激進。隨著資金成本增加和流動性減少，對經濟後市增長的

影響不容忽視。而紐約聯儲ＤＳＧＥ模型最新的預測顯示，美國在年內發生衰退的機率高達

８０％。

本周鮑威爾將在國會半年度貨幣政策聽證會上作證，需關注其是否為了穩定市場而繼續發表

鴿派言論。然而筆者認為，在衰退似乎無可避免的情況下，若不能採取強硬措施盡快壓制通脹，

並因為懼怕衰退而畏首畏尾，只會令往後的情況更嚴峻。

另一邊，日本央行繼續我行我素，將超寬鬆政策進行到底。在上周五（１７日）的月底貨幣

政策會議上，維持了無限量購買資產的目標，並且在上周購買了１０﹒９萬億日元（８０８億美

元）的國債，這一規模甚至超過了聯儲局和歐洲央行一個月的ＱＥ規模之和。日本首相岸田文雄

也在周日表態，央行的貨幣寬鬆政策目前應該繼續維持。

美元兌日圓一度劇烈波動，最後維持在１３５的２２年高位附近。本周還將公布英國和日本

的ＣＰＩ數據，但鑑於兩國的貨幣政策暫時已經較為明確，預料數據的影響不太大。聯儲局目前

的態度較為舉棋不定，想緊縮但又擔憂衰退，反觀其他主要央行的政策態度都較為明確，這將使

市場難以預測聯儲局下一步行動，從而不利美元走勢。在聯儲局下次ＦＯＭＣ會議前，美元或將

面臨一定的拋壓，非美貨幣將迎來反彈機會。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５００ １﹒０６５０ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒２２００ １﹒２４００ １﹒２１５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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