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20/06/2022 10:46

【新冠肺炎】澳門確診增至３１宗，有６個１０混１樣本初步呈陽性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》澳門累計確診個案增至３１宗。政府要求全民檢測，截至今早
９時，已採樣近３４萬人次，其中約１９﹒８萬人次的檢測結果均呈陰性，但有６個１０混１樣
本初步呈陽性，正進行複檢。
　　３１名確診者年齡介乎８個月至８９歲，當中２３人是無症狀感染。當局正跟進６０２人，
包括密切接觸者。其中２１例陽性個案是來自兩個群組，部分個案有參與飲宴及多人聚會，兩個
群組有一定關連性，但感染源頭仍然不明。當局預計陽性個案仍會增加，正搭建方艙醫院及安排
隔離酒店收治患者，最快２日內啟用。
　　澳門大部分公共部門今明兩日暫停運作，只維持緊急或基本服務。今日起，乘搭公共交工具
要出示健康碼綠碼。
　　另外，珠海調整澳門外僱人員防控措施　離開澳門往珠海人士需要出示２４內小時核酸檢測
陰性證明，進入橫琴粵澳深度合作區各類公共場所、小區、工廠、企業等，須持４８小時內核酸
檢測陰性證明。正實施居家隔離人員如因工作需要，可持２４小時內核酸陰性證明，並簽訂三天
內不返回珠海的承諾書，從居家隔離場所直接經珠澳口岸返回澳門工作。（ｃｗ）

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