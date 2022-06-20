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20/06/2022 09:28

【新冠肺炎】國泰相信香港航空業最壞時刻過，積極招聘迎復甦

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國泰航空（００２９３）早前發盈警，預期上半年業績持續虧
損，但按年可望改善。集團行政總裁鄧健榮接受《香港電台》專訪時表示，客運運力曾一度跌至
疫情前水平不足１％，但隨著政府放寬旅行及檢疫限制，５月客運運力已回復至疫前水平約４％
，相信香港航空業最壞時刻已經過去。他強調，國泰去年下半年已有盈利，印證過去數年重組成
效並加強競爭力，有信心集團可以從香港復蘇中得益。

＊毋須為香港暫時未能通關灰心＊

　　他不同意國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）總幹事早前批評，嚴格防疫限制令香港從國際航空
地圖上消失的言論。但認同，香港現時開放步伐滯後，若長時間不開放，將有損香港競爭力，雖
然香港可能要一段時間後才可以通關。但他認為毋須灰心，期待政府逐步開放，讓香港航空業重
整網絡。
　　他提到香港國際機場於疫情前已飽和，而隨著「三跑」系統啟用，可為香港貨運和客運帶來
良好增長，加上國家十四五規劃將香港定位為大灣區航運中心，國內旅客經香港轉機的機遇龐大
，只要朝著有關方向前進，未來絕對可以與周邊國家、城市看齊，甚至超越。

＊目標年底航點增至逾６０個＊

　　有報道引述消息指，國泰港龍停運時向政府交還的４６條航線航權，或全數重歸國泰掌管，
他回應指，集團目前有足夠航權及航點，而集團重組時表明會用國泰和香港快運品牌經營有關航
權。集團客運航點自年初３０個，恢復至４月時４５個，未來仍會不斷增加航點，目標是年底時
增至逾６０個。由於集團疫情前航點數目約１０５個，現時恢復速度算快。集團融資未見問題，
加上小心管理成本，目前現金流保持健康。
　　他表示，國泰２０２０年裁減８５００名員工是艱難的決定，但事關集團存亡，裁員是必須
的，集團現正積極招聘迎接航空業復蘇，今年首季起已招聘約３００名機師，當中，國泰航空有
２００多名，其餘是旗下華民航空和香港快運。國泰早前亦重啟見習機師培訓計劃，今年有
２８０名學員，並推算２０２５年時會有１０００名見習機師。他提到，離職空中服務員「回巢
」反應正面，有信心達成招聘目標。

＊燃油對沖方法行之有效＊

　　他又表示，集團每一年營運成本有約３０％來自燃油，當油價上升，成本會相應增加，燃油
對沖目的不是為了賺錢，而是將短期油價波動帶來的帳面影響減至最低，國泰目前的燃油對沖方
法是參考多方研究制定公式，一直行之有效，不會因為價格升跌而改變對沖政策。（ｂｎ）

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