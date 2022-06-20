【特區新班子】地產建設商會冀與新一屆政府合作，共建美好家園

《經濟通通訊社２０日專訊》香港地產建設商會就香港特別行政區第六屆政府主要官員獲中
央任命，表達衷心祝賀。
商會指，是次任命充份反映中央對新管治團隊的信任，也體現了「愛國者治港」原則的落實
。商會期待與李家超領導的新一屆政府合作，攜手為香港共建美好家園。（ｃｌ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話20/06/2022
【後市去向】張智威料恒指短期牛皮 精選兩板塊跑贏大市！
|FOCUS20/06/2022
【FOCUS】美元走強+需求衝擊 大宗商品周期或變
|財經熱話20/06/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試2萬關 三桶油好消息出盡不宜再撈
|財經熱話20/06/2022
【三桶油續跌】中海油曾跌近6% 專家籲眼看手勿動！
|樓市「胡」言20/06/2022
【胡‧說樓市分析：美國再加息0.75厘，三個月內H按已逐步追貼定息!】
|大行報告20/06/2022
【大行炒D乜】招商證券評新東方在綫 高盛點睇三桶油？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰