【特區新班子】地產建設商會冀與新一屆政府合作，共建美好家園

《經濟通通訊社２０日專訊》香港地產建設商會就香港特別行政區第六屆政府主要官員獲中

央任命，表達衷心祝賀。

商會指，是次任命充份反映中央對新管治團隊的信任，也體現了「愛國者治港」原則的落實

。商會期待與李家超領導的新一屆政府合作，攜手為香港共建美好家園。（ｃｌ）

