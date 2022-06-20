【夜期時段】即月期指最新報２１１０３點，跌１１點，低水６１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１１０５點，跌９點，低水５９

點，最新報２１１０３點，跌１１點，低水６１點，合約成交２５０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３５９點，跌５點，低水４１點，最新報７３５３點，跌

１１點，低水４７點，合約成交３９３張。

