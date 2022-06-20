《再戰明天》日澳央行公布會議記錄，香港公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２０日專訊》日本和澳洲央行公布會議記錄，料為周二市場焦點。



＊歐央行銀行監管委員會主席發表講話＊



各國重要經濟活動方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布４月２７－２８日貨幣

政策會議記錄。９：３０ａｍ，澳洲央行公布６月貨幣政策會議記錄。２：１５ｐｍ歐洲央行銀

行監管委員會主席恩瑞亞發表講話。４：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨芬蘭央行總裁雷

恩舉行新聞發布會，就芬蘭的經濟前景和歐洲央行的利率政策發表看法。

數據方面，周二４：３０ｐｍ，香港公布５月綜合消費物價指數（ＣＰＩ），年率升幅料由

１﹒３％擴大至１﹒６％。１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由５６１萬降至５４０

萬，月率跌幅料由２﹒４％擴大至３﹒７％。



＊香港公布ＣＰＩ，美國公布成屋銷售＊



在本港，明日公布業績的公司有：星光文化（０１１５９）、松齡護老（０１９８９）、謝

瑞麟（００４１７）、森信紙業（００７３１）、縱橫遊（０８０６９）、北亞策略

（０８０８０）、奧傳思維（０８０９１）、英馬斯（０８１３６）、浩德（０８１４９）、中

金科技（０８２９５）、大洋環球（０８４７６）等。（ｈｌ）

