【企業盈警】中電（００００２）料中期將錄得綜合虧損

《經濟通通訊社２０日專訊》中電控股（００００２）公布，由於

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約的公平價值出現大幅度不利變動，預期集團將於截至

今年６月３０日止的六個月錄得綜合虧損。

鑑於澳洲甚具挑戰和極端的能源巿場狀況，集團的會計盈利受到負面影響。根據集團截至今

年５月３１日止五個月的未經審計綜合管理賬目，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ由於不利的

公平價值變動錄得相關稅後虧損約７２億元，導致集團的綜合營運盈利虧損約３７億元。澳洲業

務以外，截至今年５月３１日止的五個月，集團其他業務的盈利與集團去年同期的表現大致相若

。

集團指，今年上半年的狀況仍未確定，將取決於今年６月３０日的市場價格。屆時錄得的虧

損可能比今年５月３１日所錄得的金額較多或較少，但預期仍會對集團的營運盈利造成重大不利

影響。



＊ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ以安全和積極態度應對可能影響電廠停運的問題＊



集團指，最近幾周，在大型燃煤發電廠停運和商品價格高企的雙重影響下，全國電力市場繼

續出現極端和異常的價格飆升和波動。為應對這些狀況，澳洲能源市場營運商於６月１２日對昆

士蘭州的電力現貨價格實施了價格上限，行政價格上限為每千度電３００澳元。此外，於６月

１５日，ＡＥＭＯ暫停全國電力市場的現貨交易，是該市場自１９９８年成立以來首次，因為

ＡＥＭＯ認為「在確保為消費者提供安全及可靠電力供應的同時，要繼續經營現貨市場已變得不

可能」。暫停市場交易的安排屬臨時性質，並會每天進行審視。

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ正專注為ＡＥＭＯ提供所有可用的發電量和能源，同時以

安全和積極態度應對可能影響電廠停運的問題。在如此困難的供電條件下，這是支持

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ客戶的最佳方式。到目前為止，ＡＥＭＯ仍能維持其系統運行

，確保繼續為所有客戶供電。儘管市場交易暫停，遠期合約價格相對歷史水平仍處於高位。

（ｃｗ）

