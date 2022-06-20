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20/06/2022 18:28

【新冠肺炎】澳門累計確診個案增至３６宗，籲減少非必要人員聚集

　　《經濟通通訊社２０日專訊》澳門媒體報道，澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，
３６宗陽性個案初步檢測結果部分為感染新冠病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株，但是否全部均感染該
病毒株，仍需時檢測等待結果。根據目前掌握資料，該３６名患者無人任職莊荷。
　　澳門衛生局局長羅奕龍表示，目前發現的核檢陽性個案基本有一定關聯，關鍵在於確診或管
控之前有無進一步傳播，再度呼籲居民在這段時間減少人員聚集。他表示，至今未能確定今波疫
情的源頭，呼籲大家在此關鍵時期要「忍一忍」，最大程度減少非必要的人員聚集。

＊需視乎首次檢測結果決定會否再進行第二輪全民檢測＊

　　至於會否再進行第二輪全民核檢，羅奕龍重申，需視乎首次全民核檢結果再決定下一步工作
。而全檢期間派發的抗原測試試劑，可能之後需要居民自行進行一次抗原檢測，看看有無漏網之
魚；亦可能第二次全民核檢前，要求居民出門前先自行進行一次抗原檢測，減低感染人士到核檢
站的風險。政府已採購足夠的抗原測試試劑，有更多選擇性。下輪全檢可能結合抗原檢測進行，
亦可能按過去做法，只要求重點區域或重點人群核檢，未必全民核檢，重申視乎全民核檢結果再
作決定。（ｃｗ）

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