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20/06/2022 16:32

【香港政情】香港特別行政區成立２５周年紀念特刊出版

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府公布，《中華人民共和國香港特別行政區成立二十五周年
紀念特刊》今日出版，紀念特刊訪問了１８位來自不同專業或領域的香港精英，他們在本地、內
地以至國際舞台均大放異彩，充分展現香港人才輩出。
　　１８位受訪者分別來自金融、航運、貿易、法律及爭議解決服務、航空、創新科技、知識產
權貿易、文化藝術交流，以及體育運動界別，他們是港交所（００３８８）主席史美倫、
ＷｅＬａｂ創辦人兼集團行政總裁龍沛智、港鐵公司（０００６６）行政總裁金澤培、波羅的海
國際航運公會主席趙式明、馮氏集團主席馮國經、瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯、史密夫斐
爾律師事務所行政總裁歐智樂、思法．青見副主席譚雪欣、香港機場管理局行政總裁林天福、香
港空運貨站有限公司行政總裁鄺永銓、香港科技大學晨興生命科學教授葉玉如、香港大學工程學
院機械工程系教授岑浩璋、香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明教授、柴犬工房創辦人李
頴欣、國際大提琴演奏家李垂誼、藍天藝術工作室創辦人藍天佑、女子二百米自由泳世界紀錄保
持者何詩蓓，以及東京２０２０殘疾人奧運會羽毛球男子ＷＨ２級單打銅牌得主陳浩源。
　　行政長官林鄭月娥在紀念特刊的序言表示，受訪者的經歷和奮鬥正正呼應香港慶祝回歸２５
五周年的主題「砥礪奮進廿五載　攜手再上新征程」，展示了香港過去２５年來努力的成果，亦
承載著大家對更好未來的期盼。
　　她強調，在《十四五規劃綱要》下，國家支持香港鞏固提升四個傳統產業，並首次提出支持
香港在四個新興領域的建設和發展。香港只要善用中央支持特區的政策，全面發揮獨特優勢，竭
力培育本地人才和吸引更多海內外人才，便可為經濟注入源源不絕的動力。
　　紀念特刊由政府新聞處製作，以繁體中文、簡體中文和英文編製。電子版本已上載至香港特
別行政區成立２５周年專題網站，歡迎市民閱讀訪問全文和觀看訪問短片。（ｂｎ）

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