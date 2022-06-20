港鐵：包立聲下月底退休，鄧輝豪接任項目及工程拓展總監

《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵公司（Ｏ００６６）公布，公司項目及工程拓展總監包立

聲將於今年７月３１日完成與公司的服務協議後退休，並將同時不再擔任公司項目及工程拓展總

監及執行總監會成員；及公司現任副總監－項目及工程拓展鄧輝豪獲委任為公司項目及工程拓展

總監及執行總監會成員，均自今年８月１日起生效。（ｂｎ）

